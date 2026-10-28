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Andy Burnham új brit miniszterelnök, a kormányzó Munkáspárt elnöke beszédet mond a kormányfõi rezidenciánál, miután III. Károly király kormányalakítással bízta meg Londonban 2026. július 20-án. A volt manchesteri polgármester a kormányfõi tisztséget két évig betöltõ Keir Starmert váltja, aki június 22-én, belpolitikai viszályok hatására jelentette be távozási szándékát.
Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain

Burnham már az EU-val tárgyal a brexit fellazításáról

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

A brit kormány már az Európai Unióval egyeztet arról, hogy a Brexit után viszony felülvizsgálatának részeként ismét lehetővé tegyék az uniós polgárok szabad mozgását, munkavállalását és letelepedését. Burnham kormányfő szerint őszinte vitára van szükség, ellenzéke árulással vádolja.

„Szeretném, ha még az én életem során az Egyesült Királyság visszatérjen az Európai Unióba” – Andy Burnham, brit kormányfő már korábban is nyíltan bevallotta, milyen jövőt képzel el hazájának.

Nem garantált azonban, hogy a szigetország valóban újra uniós taggá válhat, így Burnham felvetette, hogy esetleg a Vámunióba, vagy a Közös Piacba lépne vissza London. Utóbbi feltétele azonban a polgárok szabad mozgása, azaz, szabad munkavállalása és letelepedése egy másik tagállamban.

A londoni Times hétfőn arról írt, hogy a brit és az uniós tisztviselők már tárgyalnak és több lehetőséget is megvitatnak. Ezekről a kormány a következő hetekben adhat részletesebb tájékoztatást. Burnham november 20-án Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel és más uniós vezetőkkel.

A brit miniszterelnök szerint a Brexit nem hozta meg azokat az eredményeket, amelyeket a kilépés támogatói ígértek.

A bevándorlás is másképp alakult, mint amire számítottak. Míg korábban sok uniós munkavállaló csak átmenetileg érkezett Nagy-Britanniába, majd hazatért, az utóbbi években többen telepednek le tartósan az országban – Európán kívüli országokból.

Burnham úgy véli, hogy a brit hatóságok a kilépéssel a bevándorlás ellenőrzéséhez szükséges európai együttműködés egy részéből is kizárták magukat. Azt szeretné, ha a következő választás előtt a kormány több lehetőséget is bemutatna a választóknak. Ezek között szerepelhet a Közös Piachoz való csatlakozás, benne a szabad mozgás visszaállítása, sőt hosszabb távon az uniós tagság újbóli megszerzése is.

A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ebben a parlamenti ciklusban nem akarja visszafordítani a Brexitet. Azt is kizárta, hogy népszavazás nélkül állítsák vissza a szabad mozgást. A schengeni övezethez való csatlakozást és az euró bevezetését sem támogatja.

A politikai ellenzék máris élesen bírálja a kezdeményezést. Nigel Farage, a Reform UK vezetője – és a brexit egyik atyja - szerint a szabad mozgás újbóli bevezetése a Brexitre szavazók elárulása lenne. Azt állítja, hogy az uniós tagság évente körülbelül 41 milliárd fontba kerülne az országnak, és szerinte a britek egy újabb népszavazáson ismét a kilépés mellett döntenének.

A Konzervatív Párt részéről Kemi Badenoch pártvezető azzal vádolta Burnhamet, hogy megint meggondolatlanul beszél.

Chris Philp árnyék-belügyminiszter pedig arra figyelmeztetett, hogy a szabad mozgás visszaállítása a határok feletti ellenőrzés feladását jelentené.

A Munkáspárton belül összetettebb a helyzet. Angela Rayner korábbi miniszterelnök-helyettes támogatja, hogy a kormány vizsgálja meg a szorosabb európai együttműködés lehetőségeit. Más munkáspárti politikusok viszont attól tartanak, hogy aaz EU-tagság újbóli napirendre vétele elidegeníti azokat az észak-angliai és közép-angliai választókat, akik a kilépésre szavaztak.

Döntés még nincs, viszont Burnham színre lépésével még hangsúlyosabbá vált komrányberkekben a brexit visszafordításának kérdése.

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