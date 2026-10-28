Burnham már az EU-val tárgyal a brexit fellazításáról

„Szeretném, ha még az én életem során az Egyesült Királyság visszatérjen az Európai Unióba” – Andy Burnham, brit kormányfő már korábban is nyíltan bevallotta, milyen jövőt képzel el hazájának.

Nem garantált azonban, hogy a szigetország valóban újra uniós taggá válhat, így Burnham felvetette, hogy esetleg a Vámunióba, vagy a Közös Piacba lépne vissza London. Utóbbi feltétele azonban a polgárok szabad mozgása, azaz, szabad munkavállalása és letelepedése egy másik tagállamban.

A londoni Times hétfőn arról írt, hogy a brit és az uniós tisztviselők már tárgyalnak és több lehetőséget is megvitatnak. Ezekről a kormány a következő hetekben adhat részletesebb tájékoztatást. Burnham november 20-án Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel és más uniós vezetőkkel.

A brit miniszterelnök szerint a Brexit nem hozta meg azokat az eredményeket, amelyeket a kilépés támogatói ígértek.

A bevándorlás is másképp alakult, mint amire számítottak. Míg korábban sok uniós munkavállaló csak átmenetileg érkezett Nagy-Britanniába, majd hazatért, az utóbbi években többen telepednek le tartósan az országban – Európán kívüli országokból.

Burnham úgy véli, hogy a brit hatóságok a kilépéssel a bevándorlás ellenőrzéséhez szükséges európai együttműködés egy részéből is kizárták magukat. Azt szeretné, ha a következő választás előtt a kormány több lehetőséget is bemutatna a választóknak. Ezek között szerepelhet a Közös Piachoz való csatlakozás, benne a szabad mozgás visszaállítása, sőt hosszabb távon az uniós tagság újbóli megszerzése is.

A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ebben a parlamenti ciklusban nem akarja visszafordítani a Brexitet. Azt is kizárta, hogy népszavazás nélkül állítsák vissza a szabad mozgást. A schengeni övezethez való csatlakozást és az euró bevezetését sem támogatja.

A politikai ellenzék máris élesen bírálja a kezdeményezést. Nigel Farage, a Reform UK vezetője – és a brexit egyik atyja - szerint a szabad mozgás újbóli bevezetése a Brexitre szavazók elárulása lenne. Azt állítja, hogy az uniós tagság évente körülbelül 41 milliárd fontba kerülne az országnak, és szerinte a britek egy újabb népszavazáson ismét a kilépés mellett döntenének.

A Konzervatív Párt részéről Kemi Badenoch pártvezető azzal vádolta Burnhamet, hogy megint meggondolatlanul beszél.

Chris Philp árnyék-belügyminiszter pedig arra figyelmeztetett, hogy a szabad mozgás visszaállítása a határok feletti ellenőrzés feladását jelentené.

A Munkáspárton belül összetettebb a helyzet. Angela Rayner korábbi miniszterelnök-helyettes támogatja, hogy a kormány vizsgálja meg a szorosabb európai együttműködés lehetőségeit. Más munkáspárti politikusok viszont attól tartanak, hogy aaz EU-tagság újbóli napirendre vétele elidegeníti azokat az észak-angliai és közép-angliai választókat, akik a kilépésre szavaztak.

Döntés még nincs, viszont Burnham színre lépésével még hangsúlyosabbá vált komrányberkekben a brexit visszafordításának kérdése.