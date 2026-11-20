Pénteken elindult a jubileumi korcsolyaszezon a budapesti Városligeti Műjégpályán.

A nyitónapon megünnepelték a műjégkészítés századik évfordulóját,

katonazenekarral és korcsolyabemutatókkal. A rendezvényen többek között jégtáncosok, freestyle kocsolyázók, parahokisok és a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség korcsolyázói léptek pályára.

A Budapesti Sportszolgáltató Központ.tájékoztatása szerint

a tavalyi korcsolyaszezonban több mint 280 ezren léptek jégre,

az iskolai téli szünetben pedig kiugróan sokan, több mint 90 ezren látogattak ki a jégpályára.

Mint írták, az extrém igényeket is teljesítő korcsolyakölcsönző egy-egy szezonban akár 150 ezer korcsolyát is kiad, és a pálya melletti ajándékbolt mellett az idén új foodtruckokkal, étel- és italválasztékkal várják a látogatókat.

Az online jegyértékesítés már elindult, a létesítmény www.mujegpalya.hu oldalán a nyitvatartásról és a későbbi programokról is értesülhet a közönség. Belépők a helyszínen is vásárolhatók.