Pénteken elindult a jubileumi korcsolyaszezon a budapesti Városligeti Műjégpályán.
A nyitónapon megünnepelték a műjégkészítés századik évfordulóját,
katonazenekarral és korcsolyabemutatókkal. A rendezvényen többek között jégtáncosok, freestyle kocsolyázók, parahokisok és a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség korcsolyázói léptek pályára.
A Budapesti Sportszolgáltató Központ.tájékoztatása szerint
- a tavalyi korcsolyaszezonban több mint 280 ezren léptek jégre,
- az iskolai téli szünetben pedig kiugróan sokan, több mint 90 ezren látogattak ki a jégpályára.
Mint írták, az extrém igényeket is teljesítő korcsolyakölcsönző egy-egy szezonban akár 150 ezer korcsolyát is kiad, és a pálya melletti ajándékbolt mellett az idén új foodtruckokkal, étel- és italválasztékkal várják a látogatókat.
Az online jegyértékesítés már elindult, a létesítmény www.mujegpalya.hu oldalán a nyitvatartásról és a későbbi programokról is értesülhet a közönség. Belépők a helyszínen is vásárolhatók.