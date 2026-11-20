Az MTA Lendület programjának célja, hogy itthon tartsa, illetve külföldről is hazahívja a nemzetközi élvonalba tartozó fiatal kutatókat, hogy Magyarországon alapíthassanak önálló kutatócsoportot.

Az Akadémia jövő évi állami támogatása közel 25 százalékkal, több mint 5 milliárd forinttal emelkedik,

ami lehetőséget ad a kutatási pályázatok, így a Lendület program bővítésére is. Az Akadémia 2027-ben az idei összeg kétszeresét fordíthatja új Lendület-pályázatok támogatására. Ennek pontos felhasználási módjáról majd a Lendület Bizottság dönt.

Idén 800 millió forintból összesen 14 új kutatócsoport indulhatott el az ország különböző egyetemein és kutatóintézeteiben, így jövőre várhatóan 1,6 milliárd forint jut majd az új nyertesekre. A programban a fiatal kutatók öt éven keresztül kapnak stabil, kiszámítható anyagi hátteret saját műhelyük felépítéséhez és nemzetközi versenyképességük megőrzéséhez. A végső elosztási arányokat a szakmai bizottság határozza meg. A vezetésnek már határozott elképzelése van arról, mire fordítják a megemelt keretet – hangsúlyozta az Akadémia elnöke.

„Növelni akarjuk az elnyerhető támogatások összegét és több kiváló pályázatnak szeretnénk esélyt adni”

– mondta Pósfai Mihály, aki hangsúlyozta, hogy a jelentkezők száma és a benyújtott projektek színvonala az elmúlt években folyamatosan emelkedett, de a szűkös keret miatt sok ígéretes terv maradt támogatás nélkül. Az MTA elnöke saját tapasztalatait felidézve beszélt erről.

„Bírálóként túl sokszor éltem át, hogy egy nagyon jó pályázatot forrás hiányában nem tudunk támogatni. Ezen szeretnénk változtatni a megszokott magas szakmai mérce megtartása mellett” – mondta.

A megemelt keretösszegű, 2027-es pályázati kiírás várhatóan a következő hónapokban jelenik meg.

Az idei 14 kutatócsoport vezetője viszont már átvehette az elismerő oklevelet és meg is kezdte a munkát a hazai műhelyekben. Az Akadémia elnöke az ünnepségen jó munkát, bátorságot és kitartást kívánt az idei nyerteseknek.

A cikk alapjául szolgáló összefoglalót Gulyás Ákos készítette.