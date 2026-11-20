Magyar Péter pénteki Facebook-bejegyzésében a Fidesz azon állítására reagált, mely szerint az NVHH által megtalált pénz Fabó György milliárdos vállalkozóhoz és cégeihez köthető ingatlanokban volt elrejtve, az ő földjeiben volt elásva, és a rendőrség korábban házkutatást tartott Fabó György házában is. A meg nem erősített értesülésekről Bóka János frakcióvezető posztolt egy videót.

Erre reagálva Magyar Péter úgy fogalmazott, „immár a Fidesz legtragikomikusabb időszakához érkeztünk: most épp azon vekengenek, hogy a kiásott pénznek nincs is köze a bűnszövetségben elkövetett, milliárdos korrupcióval gyanúsított Sesztákhoz”.

Az NVVH múlt hét pénteken közölte, hogy nyomozói több milliárd forintnyi készpénzt találtak országszerte több helyszínen, erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva a Seszták Miklós országgyűlési képviselővel, korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben folytatott büntetőeljárás keretében.

Seszták Miklóst azzal gyanúsítják, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) vezérigazgatójával együtt a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől - közvetítőn keresztül - összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át 2015 és 2018 között. Egy építőipari beruházásokkal foglalkozó cégcsoport képviselője – a reménybeli állami megrendelések fejében – emellett felajánlotta, hogy minden beruházás után az egyes szerződésekben meghatározott vállalkozói díj 10 százalékát – közvetítő közreműködésével – visszajuttatja a politikusnak. A kérdéses cégcsoport 2015 és 2018 között több kiemelt állami beruházást nyert el, amellyel összefüggésben több mint egymilliárd forint jogtalan előnyt juttatott a volt fejlesztési miniszternek.

Rétvári Bence: Magyar Péter átverte az egész országot A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője szerint Magyar Péter átverte az egész országot a Seszták-ügyben. Rétvári Bence a Facebook-oldalán pénteken közzétett videóban utalva arra, hogy sajtóértesülések szerint Fabó György milliárdos ingatlanán találták meg az elásott pénzeket, úgy fogalmazott: lebuktak, ismét kiderült, hogy Magyar Péter szándékosan hazudott. „Magyar Péter eltitkolta az emberek elől, hogy a sok milliárdos számlagyár miatt büntetőeljárás alatt álló Fabó György ingatlanán találták meg ezeket az összegeket. Magyar Péternek tudnia kellett az igazságot, de mégis szándékosan azt állította, hogy ez Seszták Miklós pénze. Most már érthető, hogy miért nem mondták el az ügy kirobbanásakor a pontos helyszíneket” – közölte a KDNP frakcióvezetője.

Mindezeken túl a volt fejlesztési miniszter a Nemzeti Sportközpontok által kiírt számos uszoda- és tornaterem-beruházás kapcsán a fejlesztésben érdekelt cég képviselőjétől összesen mintegy 270 millió forint jogtalan előnyt kapott.

A politikus cselekménye az ügyészség szerint hétrendbeli vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének és hatrendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettének megállapítására látszik alkalmasnak.