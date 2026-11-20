Szabó Stein Imre és Kert Attila jutott a második szavazási körbe. Bayer Judit, a testület elnöke a két és fél órával a meghallgatások lezárása után tartott tájékoztatón azt közölte: a legjobban szerepelt három pályázó között alig egy százaléknyi volt a pontszámbeli különbség, a két éllovas között ennél is kisebb volt az eltérés, ezért úgy döntöttek, hogy szombaton délután két és négy óra között ismét meghallgatják kettejüket.

Úgy nyilatkozott: a vártnál is szorosabban alakult a verseny, amelynek során „valódi, értékes interjúkat” folytattak az aspiránsokkal, nagyon jó koncepciókat, vezetői egyéniségeket láttak, tartalmas, ötletteli pályázati anyagokat kaptak.

Egy dream team gondolatát megemlítve Bayer Judit kijelentette, „itt egy olyan tudáskoncentráció jött össze, hogy ők akár együtt is működhetnének”, az MTI kérdésére „játékos felvetésnek” nevezve a gondolatot.

Kérdésre válaszolva azt közölte:

a törvény a vezérigazgató megválasztása után ad lehetőséget arra, hogy közöljék, ki volt a harmadik éllovas.

Szabó Stein Imre péntek reggel bemutatott prezentációjában elmondta: tervei szerint az új közmédia egy „beszélgetőtér” lesz, ami nem tulajdonolható, de egymással megosztható „könyvtárként" is funkcionál majd.

Pályázatában a tartalomgyártás lényegeként a műsorgyártási piac megnyitását jelölte meg, a műsorok pártatlansági és hitelességi gyakorlatát a BBC-től venné át, növelné az online részlegen dolgozók létszámát, valamint központi hírfőszerkesztőséget és egy "tényellenőrző csoportot" hozna létre.

„Egy multiplatform tartalomgyártó vállalat leszünk” – fogalmazott. Elmondta: csökkentené a közmédia csatornáinak számát, azonban mindegyiknek önálló profilja lenne, illetve célként jelölte meg az európai közszolgálati közösségbe történő visszatérést. Szabó Stein Imre kifejtette: a működésben 2027 átmeneti, alapozó év lenne, megújulnának a hírműsorok, fölépítenék a digitális platformot, újracsomagolnák a közéleti műsorokat – ezekre a feladatokra hatmilliárd forintot fordítanának –, 2027 késő őszén pedig megjelennének az első, nagyobb költségvetésű műsorok nagy százalékban magyar gyártással.

„Ez az év szűkös lesz” – jegyezte meg, hozzátéve, 2027-ben 104,8 milliárd forintból gazdálkodna a közmédia, 2028-ra ez az összeg a prognózisok szerint 120 milliárdra emelkedne. Pályázatában sikeres példaként hozta fel a piacvezető cseh közszolgálati televíziót, de a BBC Studios vagy az ORF-Enterprise mintájára egy saját, tartalomformátum-értékesítő és -fejlesztő leányvállalat létrehozását is elképzelhetőnek tartja.

A létszámleépítést érintő kérdésre azt mondta: elkerülhetetlen a szervezet karcsúsítása, amely a jelenlegi mintegy kétharmada lehetne. A szakember elmondta, a bevételszerzési források kibővítését egyaránt megvizsgálná. Az eddiginél nagyobb potenciált lát a digitális reklámértékesítésben és elképzelése szerint további bevételt jelentene, ha a közmédia archívuma szerkesztett verzióban egy kábelcsatorna formájában jelenne meg, egyes műsorokat pedig kifejezetten a digitális platformra gyártanának majd.

Kert Attila pályázata csütörtöki bemutatásakor annak a véleményének adott hangot, hogy sosem volt még akkora szükség közszolgálati médiára, mint ma, a mesterséges intelligencia, az algoritmusok vezérelte közösségi média és a dezinformáció korában.

Olyan intézmény képét vázolta fel, amelyik minőségi, független tartalomszolgáltatásával meg tud felelni a kor követelményeinek, kiszolgálva azokat is, akik nem szerepelnek a kereskedelmi média célcsoportjában.

Multiplatform-szemléletet ígért, amely az egyes platformok sajátosságaihoz igazodva többféle hosszban és feldolgozásmódban állítaná elő tartalmait.

A közszolgálati médiának segítenie kell megvitatni dolgainkat - vetett fel újabb szempontot, érvényesnek nevezve ezt a múlt traumáiról és a jövő kihívásairól folyó beszélgetésekre egyaránt. Kert Attila közölte: megválasztása után száz nappal bemutatja a cég gazdálkodásának alapját jelentő konszolidált költségvetést, ekkorra látványosan emelkedne a hírműsorok színvonala, kidolgoznák a hírszolgáltatási és etikai kódexet, újraindítanák a közmédia hírportálját, amit egy év alatt a tíz, három után az öt legolvasottabb oldal közé emelnének.

Streamingapplikáció bevezetését, minden nagy értékű szerződés újratárgyalását, új szervezeti struktúra kialakítását, közmédia-ombudsmani intézmény megteremtését, az archívum oktatási-kutatási célra történő megnyitását, saját filmek és sorozatok gyártását ígérte.

Átlátható és tisztességes kereskedelmi és értékesítési szabályok bevezetését vetítette előre, valamint azt, hogy száz napon belül kivizsgálják a hírszolgáltatásban tapasztalt visszásságokat, különös tekintettel "az orosz háborús propaganda megjelenésére".

A pályázatában szereplő 25 százalékos leépítésre vonatkozó kérdésre úgy reagált: a költségvetési források jövőre 47 százalékkal csökkennek, amit „nem lehet kimozogni”, ez a létszám fenntarthatatlan.

A megtakarítás lehetséges forrásaként említette a sportközvetítési jogokra fordított évi mintegy 20 milliárd forint csökkentését, valamint a hasonló mértékű, földfelszíni sugárzásra költött összeg mérséklését.