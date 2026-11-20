Tusk elmondta, hogy az ügyben egyeztetett Mark Rutte NATO-főtitkárral és több európai vezetővel.

„Világosan akarok fogalmazni. Biztosan tudjuk, hogy a lengyel területen lezuhant tárgyak Oroszországból származtak” – mondta a lengyel kormányfő, hozzátéve, hogy Lengyelország külföldi partnerei is erre a megállapításra jutottak.

„Úgy fest, szándékos provokációval állunk szemben. Nem véletlen egybeesés, hogy ezek a tárgyak az Ukrajnát támogató országok közös hadgyakorlatának délkelet-lengyelországi helyszíne közelében zuhantak le” – tette hozzá.

Tusk elmondta, hogy hajnal óta folyamatos kapcsolatban van a hadsereggel, a védelmi minisztériummal, a belügyminisztériummal, illetve valamennyi érintett szolgálattal, és további tájékoztatást ígért a fejleményekről.

Az Ukrajna elleni péntek hajnali orosz támadásokat követően a lengyel légtér megsértésével összefüggésben a hatóságok a Lublini vajdaságban három helyszínen – Rudnik nad Sanem, Molodycz és Nowy Lipowiec településen – kezdtek vizsgálatot pénteken.

(Nyitóképünkön: Rendõrségi helikopter a délkelet-lengyelországi Bilgoraj járásban levõ Nowy Lipowiecnél, ahol azonosítatlan tárgy csapódott a földbe 2026. november 20-án.)