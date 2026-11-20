Dróncsapást mértek az ukrán fegyveres erők a Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú csomópontjára Tatárföldön – olvasható a Portfolión az UNN ukrán portálra hivatkozva.

A támadásban három hatalmas olajtartály rongálódott meg. Arról nincs információ, ez hogyan érinti a magyar energiaellátást, az orosz energia-hozzáférésre viszont nagy hatással lehet.

Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint a csütörtöki művelet célpontja a Tatár Köztársaság Almetyjevszki járásában található Kalejkino olajszivattyú-állomás volt. A létesítmény területén három hatalmas tartályt ért találat, amelyek az Oroszországban épített legnagyobb olajtárolók közé tartoznak. A becsapódások következtében az egyik tároló kigyulladt, a másik kettő pedig megrongálódott.

Ukrán közlés szerint Moszkva ilyen tárolókat használ a kőolaj eladására, ebből finanszírozva a háborút.

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