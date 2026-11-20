Különleges fotót készített Anil Menon, a NASA Nemzetközi Űrállomáson tartózkodó űrhajósa. Menon október 29-én a kanadai társával, Joshua Kutrykkal hajtott végre űrsétát, amikor lőtt egy képet magáról – háttérben a Földdel – írja a NASA beszámolója nyomán a hvg.hu.

Az amerikai űrügynökség közölte: a két asztronauta azért volt kint, hogy az ISS-re feltekerhető napelemeket telepítsen.

Az Anil Menon űrhajós által űrséta közben lőtt szelfi. Forrás: NASA/Anil Menon

Anil Menon még júliusban érkezett meg a Nemzetközi Űrállomásra két orosz asztronautával együtt, Joshua Kutryk pedig október 2-án érkezett meg az űrállomás fedélzetére. Ez utóbbi utazás volt a Crew–13 küldetés kezdete, amely során rekordgyorsasággal, alig 8 óra leforgása alatt érték el az űrhajósok az ISS-t.