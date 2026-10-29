Több ukrán nagyvárost ért súlyos, sok áldozatot követelő orosz csapás

Dnyipro városában – ahol az orosz erők egy vasútállomást támadtak drónnal – a halálos áldozatok száma 14-re emelkedett, a sérülteké úgyszintén 14-re, közülük 13-at kellett kórházba szállítani. Hat sérült állapota súlyos, köztük egy 11 éves fiúé. Valamennyi súlyos állapotúnak több repesz okozta sérülései vannak. Egy 40 éves férfi mindkét lábát amputálták. Az orvosok a sebesültek életéért küzdenek – közölte Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója.

Az oroszok egy sugárhajtású, pilóta nélküli légi eszközzel mértek csapást a dnyiprói vasútállomás peronjára, amely mellett egy Dnyipro és Zaporizzsja között közlekedő szerelvény állt.

A közép-ukrajnai Poltava megyében lévő Kremencsuk városban az eddigi adatok szerint hárman vesztették életüket és 28-an sérültek meg orosz támadásban, az ország északi részén lévő Csernyihiv belvárosában két 15 éves lány meghalt, további 27 ember megsebesült. Ez utóbbiról Dmitro Brizsinszkij, a város katonai közigazgatásának vezetője adott hírt a Telegramon.

Kremencsukban egy orosz drón többszintes lakóépületbe csapódott, a közelben parkoló autók kigyulladtak. A sérültek között három gyerek van - tette hozzá Vitalij Gyakivnics, Poltava megye kormányzója. Később azt közölte, hogy az egyik helyszínen többlakásos lakóépületek rongálódtak meg. Egy másik helyszínen családi házak és egy bentlakásos iskola épülete szenvedett károkat. Az iskola tanulóit még időben sikerült az óvóhelyre menekíteni.

Az orosz hadsereg szintén drónnal támadott meg egy trolibuszt Zaporizzsja városban, és ebben megsebesült egy 56, egy 66 és egy 71 éves nő - közölte Mihajlo Szemikin, a megye kormányzója. Kiemelte, hogy az orosz hadsereg a nap folyamán másodszor mért csapást a helyi tömegközlekedésre, korábban két buszt és egy személygépkocsit találtak el orosz drónok.

A kormányzó korábban arról tájékoztatott, hogy a régióban lévő Bilenyke faluban egy 49 éves férfi meghalt, további három ember megsebesült.

A Harkiv megyei Lozovában orosz rakétatámadásban megsebesült hat ember – közölte Oleh Szinyehubov, a megye kormányzója. Később arról adott hírt, hogy az orosz hadsereg Izjum városára is csapást mért, és 13 sérültje van a támadásnak. „Az ellenség irányított légibombával támadta meg Izjumot. A bomba egy ötemeletes épületet talált el, amelynek az elsőtől az ötödik emeletéig több része is beomlott. A romok alatt emberek lehetnek" – írta közleményében Szinyehubov.

Vladiszlav Vlaszjuk, az ukrán elnök szankciópolitikáért felelős megbízottja az az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek elmondta, hogy Oroszország továbbra is amerikai mikrochipeket használ ballisztikus és robotrepülőgépek gyártásához, miután egyelőre nem sikerült orosz alkatrészekkel helyettesítenie őket. Kifejtette, hogy az oroszok 2025-ben megpróbálták orosz gyártású mikrochipekkel helyettesíteni az amerikaiakat, 2026-ban azonban visszatértek az amerikaiak használatához.

A megbízott szerint az amerikai alkatrészek fontos szerepet játszanak az orosz rakéták működésében, különösen a pontosságuk és műszaki jellemzőik biztosításában.

Hangsúlyozta a fegyvereket gyártó orosz vállalatok elleni szankciók teljes körű összehangolásának szükségességét, valamint azt, hogy a bűnüldöző szerveknek aktívabban kell fellépniük az Oroszországba irányuló mikroelektronikai szállítások felderítése és megakadályozása érdekében.

Vlaszjuk szerint az orosz rakétákban más külföldi gyártású alkatrészeket, köztük német vállalatok termékeit is megtalálják. Ez is azt mutatja, hogy szigorúbban kell ellenőrizni az ellátási láncokat.

Az ukrán haditengerészet arról számolt be, hogy ukrán katonák csütörtökön Neptun rakétarendszerrel csapást mértek az oroszországi Volgográdi területen található Marinovka repülőtérre, és megsemmisítettek két orosz Szu-34-es vadászbombázót.

A katonai vezetés magyarázata szerint a Szu-34-es az orosz harcászati légierő egyik fő repülőgéptípusa, amelyet irányított légibombák bevetésére használnak ukrán városok, az ukrán védelmi erők állásai és a front menti területek ellen. A vadászbombázó exportára körülbelül 50 millió dollár.