Az idei harmadik negyedévben készült felmérésben a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexe a maximum 100-ból 63 pontos értéket vett fel, amely megegyezik az előző negyedévben mért adattal. Ugyanakkor 42-ről 41-re csökkent annak a részmutatónak az értéke, amely a válaszadók hozzáállását vizsgálja abból a szempontból, hogy szerintük milyen eséllyel kapnának képzettségüknek megfelelő új állást egy esetleges kirúgás vagy felmondás esetén – írja a Portfolio.

A részletes vizsgálat során kiderült, hogy a tavaszi 37 százalékról 39 százalékra nőtt azok aránya, akik úgy vélik, hogy nehezen, illetve nagyon nehezen találnának maguknak ilyen feltételekkel új, testhezálló munkahelyet.

A munkahelyi környezet megítélésével, illetve a megbecsültség érzésével is foglalkozott a felmérés. Kiderült, hogy továbbra is a munkavállalók 58 százaléka érzi stabilnak az állását, mellyel kapcsolatban nem változott a megkérdezettek hozzáállása az elmúlt három hónapban. Ugyanakkor viszont

7-7 százalékponttal csökkent azok aránya, akik összességében jól érzik magukat a jelenlegi munkahelyükön (57 százalék), valamint akik szerint a közvetlen főnökeik tisztelettel, támogatóan és igazságosan bánnak velük (56 százalék).

A megkérdezettek körében a legnagyobb elégedetlenséget (29-30 százalék) továbbra is a béren felüli juttatások mértéke és a szakmai fejlődés nem eléggé kielégítő lehetőségei jelentik. Ugyanakkor, míg tavasszal mindössze 28 százalék, addig most 32 százalék véli versenyképesnek a fizetését, amely tényező egyébként a harmadik legjelentősebb elégedetlenségi faktort jelenti.

„Az elmúlt hónapokhoz képest a legnagyobb elmozdulást a munkahelyi közérzet romlásában tapasztaltunk, miközben továbbra is a fizetéssel, a különböző béren felüli juttatások mértékével, valamint a szakmai előmenetelre vonatkozó lehetőségekkel kapcsolatban a leginkább elégedetlenek a hazai dolgozók” – mondta az eredményekről Kiss Márk István, a BNP Paribas Cardif Magyarország vezérigazgatója. Hozzátette,

vélhetően ennek is köszönhető, hogy jelenleg minden harmadik aktív magyar munkavállaló új állást keres, vagy legalábbis nézelődik a piacon.

A felmérésből az is kiderül, hogy maga a munkahely, illetve a saját pozíció megmaradásával kapcsolatos percepciókra vonatkozó két részadat 1-1 pontot emelkedett (80, illetve 65 pont) a megelőző időszakhoz képest. Továbbá 2 százalékpontos emelkedéssel a válaszadók csaknem fele (48 százalék) véli úgy, hogy a cég, ahol dolgozik, még több, mint öt évig megmarad, ezzel szemben a saját pozícióját már csak 34 százalék tartja ugyanennyire biztosnak.

A felmérés annak vizsgálatára is kitért, hogy a megkérdezettek véleménye szerint milyen okok befolyásolhatják a munkahelyük fennmaradásának idejét: 26 százalékuk a cég terméke, illetve szolgáltatása iránti piaci keresletet, 21-21 százalék az adott szektor általános helyzetét, illetve a cég pénzügyi és üzleti eredményeit nevezte meg fő tényezőként. Továbbá 19-19 százalék az ügyfelek, szerződések és megrendelések számát, illetve a jelenlegi hazai gazdasági környezetet jelölte meg fő indikátornak.

A saját pozíciójuk megítélésével kapcsolatban a legtöbben – a válaszadók kétharmada – a jó teljesítményük és a tudásuk, illetve tapasztalatuk miatt gondolják úgy, hogy megmarad az állásuk.

Szintén kiderül a felmérésből, hogy a teljes mintából az aktív munkavállalók 11 százaléka állította azt, hogy aktívan keres új állást, míg 21 százalékuk válaszolta azt, hogy ugyan keres állást, de nem aktívan. A váltást fontolgatók 24 százaléka más iparágba lépne át, 22 százalékuk másik cégnél, de azonos munkakörben dolgozna tovább. Vállalkozást 9 százalékuk indítana, 31 százalékuk pedig még nem döntött a kérdésben.