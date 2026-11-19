A HVG adatigénylésére az Alkotmánybíróság közölte: két pályázat érkezett az elnöki pozícióra, a testület 11:1 arányban, két tartózkodás mellett választotta meg Sonnevend Pált november 2-án.

Az Alkotmánybíróság elnökét 2026 szeptemberétől már nem az Országgyűlés, hanem maga az Alkotmánybíróság választja meg saját tagjai közül, pályázati eljárásban, titkos szavazással. A pályázati felhívást a főtitkár készíti elő, a teljes ülés fogadja el és teszi közzé. A megválasztáshoz az összes alkotmánybíró több mint felének szavazata szükséges.

Patyi Andrásról a nyitottaktak.hu adatbázisból kiderült, hogy a közzétett 6-os karton szerint 1988. augusztus 5-én „hazafias alapon” szervezték be a titkosszolgálatok, „Kocsis Márton” fedőnéven, az ifjúságvédelem területére.