Vlagyimir Putyin: ez kell ahhoz, hogy béke legyen Ukrajnában

A Kreml közlése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta a keddi tárgyalások során az európai vezetőknek, hogy akkor lesz béke Ukrajnában, ha Oroszország érdekeit „feltételek nélkül” figyelembe veszik az esetleges tárgyalásokban résztvevő felek – írja a TaSzSz cikke nyomán a Portfolio.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett Alexander Stubb finn elnökkel és Jonas Gahr Store norvég miniszterelnökkel. A Kreml ezt követően adott ki egy, az eseményről beszámoló közleményt.

„Az elnök azt hangsúlyozta, hogy igazságos, hosszútávú béke csak akkor lehetséges, ha az Oroszország Föderáció legitim érdekeit feltételek nélkül figyelembe veszik” – közölte az orosz állami hírügynökség. A tárgyalást az európai vezetők produktív eseményként jellemezték.