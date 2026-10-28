Volodimir Zelenszkij: havi tizenkét Patriot-rakétával kellene százötven ballisztikus rakétát elfognunk

Ukrajna idén átlag havi 12 rakétát kap az Egyesült Államoktól a Patriot légvédelmi rendszerekhez, miközben havonta mintegy 150 ballisztikus rakétát kellene elfognia – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán újságíróknak az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint.

Az államfő szerint a közel-keleti helyzet miatt kap Ukrajna ilyen kevés elfogórakétát az Egyesült Államoktól. Szavai szerint naponta foglalkozik elfogórakéták felkutatásával, és minden héten újabb segélycsomagokat kénytelen kérni Ukrajna orosz ballisztikus rakétákkal szembeni védelmére. Más országok rakétaátadásához ugyanakkor az Egyesült Államok jóváhagyására van szükség.

Volodimir Zelenszkij elmondta, hogy Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter egy hónapnyi várakozás után végül aláírta a 12 rakétát tartalmazó amerikai csomagról szóló dokumentumokat, de továbbra is kérdéses a más országoknál lévő rakéták átadásának jóváhagyása.