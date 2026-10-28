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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszél a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. december 15-én. A német fõvárosban befejezõdtek az ukrán elnök és az amerikai delegáció elõzõ nap megkezdett tárgyalásai az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai kezdeményezésû béketervrõl. Az amerikai delegációt Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja és Jared Kushner, Trump veje vezette.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Volodimir Zelenszkij: havi tizenkét Patriot-rakétával kellene százötven ballisztikus rakétát elfognunk

Infostart / MTI

Ukrajna idén átlagosan mindössze egy tucat Patriot-rakétát kapott az Egyesült Államoktól, így folyamatosan kutatniuk kell az utánpótlást, segélycsomagokat kénytelenek kérni innen-onnan.

Ukrajna idén átlag havi 12 rakétát kap az Egyesült Államoktól a Patriot légvédelmi rendszerekhez, miközben havonta mintegy 150 ballisztikus rakétát kellene elfognia – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán újságíróknak az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint.

Az államfő szerint a közel-keleti helyzet miatt kap Ukrajna ilyen kevés elfogórakétát az Egyesült Államoktól. Szavai szerint naponta foglalkozik elfogórakéták felkutatásával, és minden héten újabb segélycsomagokat kénytelen kérni Ukrajna orosz ballisztikus rakétákkal szembeni védelmére. Más országok rakétaátadásához ugyanakkor az Egyesült Államok jóváhagyására van szükség.

Volodimir Zelenszkij elmondta, hogy Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter egy hónapnyi várakozás után végül aláírta a 12 rakétát tartalmazó amerikai csomagról szóló dokumentumokat, de továbbra is kérdéses a más országoknál lévő rakéták átadásának jóváhagyása.

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