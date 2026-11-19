Kiss Ambrus azt mondta: a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) október elsejei ülésén született döntésnek megfelelően a kormány teljesíti az átalakítás jogalkotási részét, így benyújtotta azt a törvénymódosítást is, amely a fővárosi önkormányzathoz telepíti a parkolás üzemeltetését. Továbbá a közúti közlekedésről szóló törvény módosítását követően megtörténik a „mikuláscsomagok" kivezetése, és az ellenőrzésben áttérhetnek a kamerás rendszerre – ismertette.

A főigazgató közölte: a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) elkezdték a felkészülést az átállásra. Ha a szükséges jogszabályokat elfogadja a parlament, akkor április elsején átállnak a fővárosi üzemeltetésre. A kamerás ellenőrzést kezdetben tíz autóval láthatják majd el – mondta Kiss Ambrus, aki jelezte azt is, hogy a Fővárosi Közgyűlés várhatóan februárban módosítja majd a parkolási rendeletet.

A főigazgató rámutatott, a parkolás működtetése a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. rendszerén keresztül történik majd.

Kiss Ambrus ugyancsak kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy az ügyben szeretnének megegyezni a kerületekkel, de egyelőre nem tudnak. Ugyanakkor ettől függetlenül a közgyűlés meg tudja hozni a szükséges szabályokat – mutatott rá, és reményét fejezte ki, hogy társadalmilag hasznos megállapodásra vagy legalább konszenzusra jutnak majd.

Kitért arra is, hogy a parkolási kedvezményeket 2027-re vonatkozóan továbbra is a kerületek adják ki, 2027 második felében foglalkozhat majd a közgyűlés ezzel a kérdéssel.

Közölte, az FKT következő ülését várhatóan jövő csütörtökön tartja, napirendjén várhatóan európai uniós források, projektek megvalósítása, valamint lakhatással kapcsolatos ügyek szerepelnek majd. Kiss Ambrus megjegyezte azt is, hogy a Fővárosi Közgyűlés várhatóan januárban tárgyalja a jövő évi költségvetési tervezetet.

A hajléktalanok téli ellátása kapcsán beszámolt arról, hogy az éjjeli menedékhelyeket többen vették igénybe, mint az egy évvel korábbi azonos időszakban. A tavalyi időszakban nagyjából 1280 és 1319 ember fordult meg ezeken a helyeken, most 1344 és 1384 közötti ez a szám – közölte Kiss Ambrus. Hozzátette: volt olyan is, amikor majdnem 150-nel többen aludtak éjjeli menedékhelyen, mint a tavaly.

A főigazgató kitért arra is, hogy a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei hajléktalanellátó intézmény november 15. és március 31. között idén is megnyitotta az Életmentő Pontot a Könyves Kálmán körúton, amely a közterületen élő, nehezen elhelyezhető hajléktalan emberek számára nyújt menedéket. Az Életmentő Ponton egyidejűleg 25 ember elhelyezésére van lehetőség. Ezzel egyidejűleg a XIII. kerület frekventált pontján éjjeli melegedő is nyílt.

Közölte, hogy megerősítették az utcai szolgálatot is március 31-ig, és három intézményükben nagy gond esetén 120 ember matracos elhelyezésére is van lehetőség. „Nem megnyugtatóak a számok összességében, de vannak még kapacitásaink” – fogalmazott Kiss Ambrus.

Az adventi időszakban a rászorulók számára biztosított kedvezményekről szólva közölte: azok egyik célcsoportja a családok átmeneti otthonában élők, a másik pedig a gyermekotthonokban lévő gyerekek. Példaként említette, hogy a kórházi ápolásra szoruló gyerekek számára ezer ajándékcsomagot visznek majd a Heim Pál Kórházba, valamint a József Attila Színház és a Budapest Film több kedvezményes programmal keresi meg az érintetteket, továbbá a főváros intézményei adománygyűjtéseket is szerveznek.

Kiss Ambrus a Fővárosi Közgyűlés által tárgyalandó, a fővárosi vízi-közmű cégek klímarezilienciájáról szóló anyag megállapításairól szólva azt mondta: „iszonyúan" elöregedett az ívóvízhálózat, körülbelül 1200 kilométeren túllépte a műszakilag várható élettartamot, és a hibák 80-90 százaléka is itt keletkezik. Továbbá a 756 kút többsége 1980 előtt épült, ebből 60-at felújítottak, de további 73 kút felújítására is szükség lenne.

Rámutatott arra is, hogy a lakossági díjak 2013 júliusa óta nem változtak, és a lakosságnak adják el a víz 74 százalékát, de ez az árbevételnek csak 42 százalékát teszi ki. A városvezetés nyitott lenne arra, hogy az árszabályozást visszakapja a főváros. Lesz olyan javaslatuk, ami egyszerre figyelembe veszi a szociális körülményeket, de figyelembe veszi azt is, hogy a vízdíj most nem ösztönöz takarékosságra – mondta Kiss Ambrus.