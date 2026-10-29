Több mint száz drónnal csaptak le éjjel az oroszok Ukrajnára

Éjszaka több mint száz drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg. A 112 orosz drón közül 97-et megsemmisített a légvédelem – jelentette a légierő parancsnoksága.

Hét helyszínen találatokat rögzítettek, további öt alkalommal az elfogott drónok lezuhanó roncsait észlelték.

Az orosz csapatok közel 20 alkalommal támadták drónokkal Dnyipropetrovszk megyét, egy férfi megsebesült a Dnyipro városában található egyik iparvállalatot ért csapásban – tudatta Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó a Telegramon.

Herszon megyében nem regisztráltak polgári és kritikus infrastruktúralétesítmények ellen végrehajtott támadásokat – számolt be Olekszandr Prokudin katonai kormányzó a Telegram-csatornáján. Hozzátette, a civil lakosság körében nincsenek áldozatok.