Késésekre kell számítani a dél-balatoni vonalon, mert Zalakomár és Balatonszentgyörgy között biztosítóberendezési hiba lassítja a közlekedést – közölték a MÁV-csoport oldalán csütörtökön.

Azt írták, hogy a késések miatt a Nagykanizsa felől utazóknak Balatonszentgyörgyön nem minden esetben biztosított az átszállás a vonatokra Keszthely felé, ezért Keszthelyig mentesítő buszok is indulnak.

Mindez vélhetően nem érinti majd a Tisza frakciójának utazását, ők ugyani reggel 9 óra körül szálltak vonatra Siófok felé, miután a Déli pályaudvaron tartottak rendkívüli sajtótájékoztatót.

A vasúti irányítóknak és a vezérkarnak azért lehetnek izgalmas percei...