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Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó társaságában az ukrajnai háború lezárásáról tartandó tárgyalásuk elõtt a moszkvai Kremlben 2026. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Gavriil Grigorov

Európát kihagyják az ukrajnai tárgyalásokból

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Az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú ukrajnai rendezési tárgyalások európai részvétel nélkül zajlanak majd, erről megállapodás született az amerikai féllel – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Vesztyi hírszolgálatnak nyilatkozva.

„Megállapodtunk abban, hogy a háromoldalú tárgyalások felújítására Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselőinek részvételével kerül sor (...) Ők (az európaiak) ott lehetnek, ha jegyet vásárolnak. De senki sem szándékozik őket a tárgyalóasztalhoz meghívni” – fogalmazott Usakov.

Arra a kérdésre is nemmel válaszolt, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök közelmúltbeli telefonbeszélgetése során felmerült-e az európaiak részvétele a háromoldalú tárgyalásokon.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára az Ivesztyija című lapnak azt mondta, hogy a novemberben Abu-Dzabiban megtartandó háromoldalú tárgyalásokon meg fogják vitatni a Moszkvának és Kijevnek nyújtandó biztonsági garanciákat. Hangsúlyozta, hogy ezeknek a garanciáknak kölcsönösnek kell lenniük.

A Kreml szerint Moszkva azt reméli, hogy a Herszon megye orosz ellenőrzés alá vont Oleski városban a lakosság evakuálását célzó humanitárius művelet biztonságosan és provokációk nélkül fog lezajlani. Mint mondta, az orosz fél pozitívan értékeli, hogy a település körzetében sikerült fenntartani a fegyvernyugvást.

Jana Lantratova orosz emberi jogi biztos szerda délután kijelentette, hogy az Oleski környékén keddre virradóra életbe lépett tűzszünethez mindkét fél tartja magát.

A 2022 óta Hollandiában működő Dozsgy orosz ellenzéki televízió az amerikai Fox Newsra hivatkozva azt közölte, hogy a humanitárius művelet forgatókönyve szerint Oleskinek azokat a lakóit, akik Ukrajnába szándékoznak távozni, először a Fekete-tenger partján lévő Anapába fogják evakuálni, ahonnan katonai szállítógépen Fehéroroszországba viszik majd tovább őket.

A Fox News a birtokába került, szerinte az orosz és az ukrán fél által egyaránt aláírt dokumentumok alapján azt állította, hogy a Melania Trump amerikai first lady „kizárólagos közvetítésével” tető alá hozott megállapodás értelmében a harcoló feleknek az oleski missziót követően biztosítaniuk kell a rendszeres humanitárius szállítmányok küldését Herszon megye összes településére. A felek az idézett források értelmében nemcsak heti és napi bontásban, de órára pontosan megállapodtak a terv végrehajtásáról, és a művelet földrajzi kereteit kiterjesztették Oleski határain túlra, hogy biztosítsák a humanitárius konvojok biztonságos áthaladását a herszoni régión.

Oleski a Dnyeper bal partján fekszik, mintegy három kilométerre az ukrán fegyveres erők ellenőrzése alatt álló Herszontól, amely a szemközti parton van. A két település közötti Antonovkai közúti híd még 2022 novemberében megsemmisült. A városban a háború előtt mintegy 24 ezer ember élt. A lakosok mostani tényleges számát mintegy kétezerre becsülik.

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