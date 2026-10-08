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Nyitókép: Getty Images/Grace Maina

Stratégiai jelentőségű ütőkártya – ilyennek tartják az új hiperszonikus fegyverüket a dél-koreaiak

Infostart / MTI

Dél-Korea végrehajtotta csütörtökön az első saját gyártású hiperszonikus siklójárművének (HGV) tesztrepülését – jelentette be az elnöki hivatal, néhány nappal azután, hogy Észak-Korea közölte: közepes hatótávolságú hiperszonikus rakétát tesztelt.

„I Dzsemjong elnök csütörtök délután Kang Sincsul védelmi miniszter és más vezetők kíséretében részt vett az első hiperszonikus siklójármű kísérleti repülésén, amely még fejlesztési szakaszban van” – olvasható a közleményben.

A dokumentum szerint „ez a fegyver egy stratégiai jelentőségű ütőkártya, amely képes megváltoztatni egy csata kimenetelét”, ugyanis „kiszámíthatatlan röppályája és villámgyors sebessége miatt képes fontos stratégiai célpontokat eltalálni”.

Kang Sincsul szerint a HGV sikeresen levált a hordozórakétáról, és végrehajtotta a repülést a tervezett pályán.

A hiperszonikus siklóeszközt hordozórakéta juttatja a légkör felső rétegeibe, ahonnan leválva a hangsebesség több mint ötszörösével, manőverezve közelíti meg célpontját.

Szöul azután tette ezt a bejelentést, hogy északi szomszédja közölte: közepes hatótávolságú hiperszonikus rakétát tesztelt. Phenjan azt is hozzátette, hogy a szombati rakétaindítás mesterséges intelligencia felhasználásával történt, „ami azt jelenti, hogy egy támadást vele semmilyen eszközzel nem lehet elhárítani”. Észak-Korea állítása szerint rakétája „képes kis magasságban röppályát változtatni”.

Szöul és Washington szerint azonban a két szövetséges rendelkezésére álló eszközök képesek felderíteni és elfogni a szombaton tesztelt észak-koreai rakétát.

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dél-korea

hiperszonikus fegyver

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