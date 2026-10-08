Stratégiai jelentőségű ütőkártya – ilyennek tartják az új hiperszonikus fegyverüket a dél-koreaiak

„I Dzsemjong elnök csütörtök délután Kang Sincsul védelmi miniszter és más vezetők kíséretében részt vett az első hiperszonikus siklójármű kísérleti repülésén, amely még fejlesztési szakaszban van” – olvasható a közleményben.

A dokumentum szerint „ez a fegyver egy stratégiai jelentőségű ütőkártya, amely képes megváltoztatni egy csata kimenetelét”, ugyanis „kiszámíthatatlan röppályája és villámgyors sebessége miatt képes fontos stratégiai célpontokat eltalálni”.

Kang Sincsul szerint a HGV sikeresen levált a hordozórakétáról, és végrehajtotta a repülést a tervezett pályán.

A hiperszonikus siklóeszközt hordozórakéta juttatja a légkör felső rétegeibe, ahonnan leválva a hangsebesség több mint ötszörösével, manőverezve közelíti meg célpontját.

Szöul azután tette ezt a bejelentést, hogy északi szomszédja közölte: közepes hatótávolságú hiperszonikus rakétát tesztelt. Phenjan azt is hozzátette, hogy a szombati rakétaindítás mesterséges intelligencia felhasználásával történt, „ami azt jelenti, hogy egy támadást vele semmilyen eszközzel nem lehet elhárítani”. Észak-Korea állítása szerint rakétája „képes kis magasságban röppályát változtatni”.

Szöul és Washington szerint azonban a két szövetséges rendelkezésére álló eszközök képesek felderíteni és elfogni a szombaton tesztelt észak-koreai rakétát.