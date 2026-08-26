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Körhinta Münchenben.
Nyitókép: Pixabay

Vidámparki körhintás katasztrófa: 23 ember lógott 3 órán keresztül 30 méteren Hamburgban

Infostart / MTI

A magasból kellett kimenteni 23 embert Hamburgban egy meghibásodott vidámparki hintáról, amelyen mintegy három órán át lengtek – közölte a német nagyváros rendőrsége szerdán.

A körhinta kedd késő este műszaki hiba miatt állt meg, és a rendőrség és a tűzoltóság nagyszabású beavatkozását tette szükségessé.

A Bild című újság szerint az utasok mintegy 30 méter magasságban rekedtek a föld felett.

Éjfél után nem sokkal a körhinta újra beindult, és az utasok sértetlenül, a tűzoltók segítsége nélkül le tudtak - számolt be a történtekről a rendőrség szóvivője.

A német termékmegfelelőséget ellenőrző és vizsgáló (TÜV) szervezet is azok között van, amelyek várhatóan kivizsgálják az eset okát.

A körhinta a vasárnapig tartó hamburgi Sommerdom vásár része. Idén az eseményt először öt héten át rendezik meg, a korábbi négy helyett. A szervezők szerint tavaly több mint 1,3 millióan látogatták meg az vásárt.

A nyitókép illusztráció.

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Kezdőlap    Külföld    Vidámparki körhintás katasztrófa: 23 ember lógott 3 órán keresztül 30 méteren Hamburgban

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