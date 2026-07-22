Búcsúüzenet a hadvezértől – Ukrajna több száz négyzetkilométert foglalt vissza

A tábornok a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt írta: „Olyan hadsereget adok át utódomnak, amely nemcsak védekezik, hanem támad is – kezdeményezően, módszeresen, és olyan emberekkel, akik tudják, hogyan lehet legyőzni az ellenséget”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden este jelentette be, hogy egy fiatal vezérőrnagy, Mihajlo Drapatij váltja Szirszkijt a főparancsnok tisztségében.

A váltás azt követően történt, hogy a múlt héten egy szélesebb körű kormányátalakítás keretében leváltották a technológiákban jártas, reformpárti Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, ami nyilvánosságra hozta az ukrán védelmi vezetésen belüli mély megosztottságot.

Szirszkij 2024 eleje óta töltötte be a főparancsnoki tisztséget, miután kulcsszerepet játszott Kijev védelmében a háború kezdeti szakaszában, valamint a 2022-es villámgyors ellentámadásban, amelynek célja a északkeleti Harkivi régió nagy részének visszafoglalása volt.

Éles kritikával szembesült azonban merev parancsnoki stílusa miatt, amelyről egyes katonák szerint indokolatlanul magas emberveszteségeket okozott.

Búcsúnyilatkozatában Szirszkij kiemelte eddigi eredményeit, köztük a Harkivi régióban megakadályozott orosz offenzívát, valamint a 2024-ben az oroszországi Kurszk területen végrehajtott hadműveletet.

Elmondta, hogy bocsánatot kért Fedorovtól, és reméli, hogy a támadás az új vezetés alatt is folytatódni fog. Hangsúlyozta, hogy nem a hatalom érdekli, és kijelentette: bármilyen tisztséget is töltsön be, „a győzelemig szolgálni fogja Ukrajnát”. Kifejtette: „Hosszú ideig próbáltak meggyőzni minket arról, hogy az ukránok képtelenek háborút folytatni. Bebizonyítottuk, hogy ez nem igaz. Ukrajnát hősies nép védi”.