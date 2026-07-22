Többször is megverték a mentősök a beteget

Egyebek mellett folytatólagosan és csoportosan elkövetett bántalmazás miatt emelt vádat az ügyészség négy mentőápoló ellen, amiért többször ájulásig vertek egy, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Klinikai Központ Sürgősségi Klinikájára beszállított, onnan távozni szándékozó ittas férfit tavaly novemberben – közölte a Baranya Vármegyei Főügyészség.

A hatóság tájékoztatása szerint a pécsi sürgősségi klinikán dolgozó négy ápoló tavaly november 5-én a délutáni órákban egy korábban az utcán szerzett fejsérülése miatt szállította be a sértettet a betegellátó osztályra.

A férfit ittas állapota miatt a detoxikáló helyiségben helyezték el, de ő nem akart ott maradni, kiabált és több alkalommal ököllel beleütött a helyiség ajtajába.

Ezt követően a mentőápolóként és diplomás ápolóként dolgozó vádlottak több alkalommal bementek a helyiségbe, s

hol együtt, hol felváltva folyamatosan bántalmazták az őket szidalmazó ittas férfit. Az ápolók a sértett fejét és arcát ököllel és tenyérrel ütötték, fejen és lábon rúgták, kabátját a fejére tették, egyikük pedig le is köpte őt.

A bántalmazás közben a sértett három alkalommal is elájult.

A Pécsi Járási Ügyészség folytatólagosan elkövetett, közfeladatot ellátó személy eljárásában csoportosan elkövetett bántalmazás és más bűncselekmény miatt emelt vádat a négy pécsi ápoló ellen, és felfüggesztett szabadságvesztést, valamint egészségügyi foglalkozás gyakorlásától eltiltást indítványozott az elkövetőkkel szemben