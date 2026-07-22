Még június 4-én a férfi és a párja kutyájukkal a menetrend szerint Budapestre közlekedő autóbuszra úgy szálltak fel, hogy az állaton nem volt szájkosár.

A buszsofőr felszólította őket, hogy mivel az utazási szabályok szerint a tömegközlekedési eszközön a kutya csak szájkosárral szállítható, szálljanak le.

A vádlott és a párja a felszólításnak nem tett eleget, az utastérbe mentek. A buszvezető nem indult el az autóbusszal és ismételten kérte a vádlottat, hogy szálljanak le a kutyával.

A férfi ekkor a vezetőfülkéhez ment és ököllel megütötte a sértett, valamint trágár szavakkal illette. A sofőr felállt, ekkor a vádlott ismét megütötte őt.

Ezután több utas is a sértett védelmére kelt, így a vádlott a párjával a helyszínről távozott.

Az Érdi Járási Ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állította a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt.

Az Érdi Járásbíróság a férfit bűnösnek mondta ki és 8 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 1 év próbaidőre felfüggesztette.