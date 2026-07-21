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Lázár János, a Fidesz országgyûlési képviselõje érkezik a párt parlamenti frakciójának ülésére a Képviselõi Irodaházba 2026. július 21-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Lázár János: „életveszélyes”, ami most történik

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik – reagált Lázár János, fideszes országgyűlési képviselő az MTI-nek arra, hogy kedden megjelent az ügyészség a Fidesz szerverközpontjában a Nemzeti Kulturális Alap ügyében (NKA) indult nyomozás kapcsán.

A volt építési és közlekedési miniszter a Fidesz keddi, budapesti frakcióülésére érkezőben az MTI-nek az ügyet úgy kommentálta: a Tisza Párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse.

„Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik” – fogalmazott.

Nagyon aggasztónak nevezte, hogy fideszes szavazók adataihoz akar hozzáférni az ügyészség, ez szerinte „életveszélyes és abszolút a demokratikus politikai kultúrával szemben áll”.

Hozzátette: az ügyészség nem mondja meg pontosan, hogy mit csinál, fideszes adatokban „matat jelen pillanatban”.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kedden azt közölte az MTI-vel, hogy „az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait”. A kommunikációs igazgató a történeteket az „önkényuralom” szintlépéseként értékelte.

Az MTI megkeresésére Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője azt közölte: az NKA ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt kedden a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekeire hivatkozva többet nem kívántak közölni.

A főügyészség június 25-én közölte, hogy a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indított nyomozást az ügyben. A megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott. A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat embert őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A Kecskeméti Törvényszék mind a hat gyanúsítottat letartóztatta harminc napra. Közöttük van Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke, Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselő, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának korábbi elnöke, Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) májusban felfüggesztett főigazgatója, valamint az NKTK kabinetvezetője és az ideiglenes kollégium két, az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium által delegált tagja.

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Reagált az ügyészség: az NKA-ügy miatt jártak a Fidesz-szerverközpontban

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség folytat nyomozást az NKA-ügyben hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt folyó ügyben. Ezen eljárás során került sor a kérdésben említett eljárási cselekményekre, erről azonban az eljárás érdekei miatt részletesebb tájékoztatás nem adható – közölte az ügyészség annak kapcsán, hogy a Fidesz-központban jártak.
 

Havasi Bertalan: lefoglalási céllal megjelent az ügyészség a Fidesz szervereit biztosító központban – Magyar Péter is reagált

Lázár János: „életveszélyes”, ami most történik

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