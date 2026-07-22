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Szél kuszálja egy fiatal nő haját a szabadban.
Nyitókép: Getty Images/pixdeluxe

Ez még azért nyár, de... – időjárás

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30 fok alatt lesznek a csúcsok ezen a héten, de fázni nem nagyon fog senki, csak az éjszakázók.

30 fok alatti csúcshőmérsékletek várnak ránk a hét hátralévő részében, és marad az északias, élénk, olykor erős áramlás, ez hoz hűvösebb levegőt a korábbiaknál; egy anticiklon „dugja be az orrát” a Kárpát-medencébe, aminek csapadékoszlató hatása is lesz a HungaroMet közlése szerint.

Éjszaka azért még villámlott, keleten esett is, illetve a Dél-Alföldön, a minimum-hőmérséklet 12-18 fok között alakult, gyenge légmozgás mellett.

Szerdán napközben gomolyfelhős, napos idő várható, északi szél fúj, az Ózd-Szeged vonalban eshet az eső egy összeáramlási zónának köszönhetően. A szél igazán csak a zivatarok környezetében erősödik meg.

A csúcshőmérséklet 22-27 fok között alakul, ez alatta van a sok éves átlagnak.

Csütörtökön jön egy hidegfront, aztán a hét végéig lassacskán javul az idő.

Az ország nagy részében hatalmas aszály van, erről térkép is van a HungaroMet oldalán, illetve az alábbi videóban részletesen is elmagyarázza a helyzetet a meteorológus.

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a Budapesti Corvinus Egyetem docense
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