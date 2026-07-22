Négy magyar olimpiai arany „utazik” az úszó-Eb-re

A medencés csapatnál Sós Csaba szövetségi kapitány a tavalyi világranglista nyolcadik európai idejét tűzte ki szintidőként, ezt nyolcan teljesítették: Kós Hubert, Milák Kristóf, Sárkány Zalán, Németh Nándor, Márton Richárd, illetve Pádár Nikolett, Jackl Vivien és Ugrai Panna.

Mivel nyíltvízen csapatba kerültek, ezért Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid is rajthoz állhat az általuk választott medencés távokon.

A kapitány saját döntése alapján – melyet az edzőbizottság is jóváhagyott – további versenyzőknek is felajánlotta az indulás lehetőségét. Csapatba került Ábrahám Minna, aki sérülés miatt nem tudott megfelelő formába lendülni tavaszra, amikor a szinteket lehetett teljesíteni. A kapitány úgy látja: „Minna évek óta bizonyít, a sérülése miatt olyan hátrány érte, amit sokáig nem tudott ledolgozni, azonban az edzőitől kapott visszajelzés alapján mostanra ismét olyan formában van, hogy bízhatunk az eredményes szereplésben, és hát a váltókban is kulcsszereplő szokott lenni”.

Sós Csaba az elmúlt két idény korosztályos Európa-bajnokságai alapján – a jövő évi, budapesti világbajnokság előtti tapasztalatszerzés jegyében – lehetőséget kíván biztosítani a legjobb eredményt elért junioroknak. Így a tavaly aranyérmes Rácz Zsombor, az elmúlt évben és idén győztes Antal Dávid, illetve a most júliusban kiemelkedően szereplő Kokas Fanni, Pápai Olivér és Kertész Boróka kapott meghívást Párizsba. Antal Dávid és edzője jelezte, annyi minden hátráltatta az ifjú pillangózó felkészülését, hogy neki most a regeneráció többet jelent, mivel célba akarja venni az olimpiai szereplést – a többiek ugyanakkor ott lesznek a francia fővárosban.

Párizsban mindkét 4×100-as gyorsváltóra és a 4×200-as női gyorsváltóra neveztek a magyarok – a férfiaknál Szabó Szebasztián és Jászó Ádám, a nőknél Senánszky Petra és Késely Ajna került így csapatba, illetve Kós Hubert sűrűbb programja miatt a férfiváltóban reggel öccse, Olivér úszik majd.

A kapitányi előterjesztésen túl Wladár Sándor elnök saját hatáskörben tett kiegészítő javaslatokat a MÚSZ elnökségének: bár nem teljesítette az igen erős szintet, az idei európai rangsorban 200 háton a negyedik helyen áll Szabó-Feltóthy Eszter, azaz mindenképp döntőesélyesnek tűnik, így ő is a csapat tagja lehet. Emellett azt is indítványozta az elnök, hogy a szintet nem teljesítő egyéni Eb-címvédők is indulhassanak egyéniben – ez két, elvben csak váltóra nevezett versenyzőt érint; Senánszky Petra ki is használja a lehetőséget 50 gyorson, ugyanakkor Késely Ajna továbbra is csak a váltóban kíván úszni (ő Belgrádban győzött 400-on és 800-on).

A nyíltvízi úszóknál nem volt kérdés: az elmúlt évek világversenyein szerepelt "törzsgárda" tagjai úsznak minden távon, azaz a Párizsban olimpiai bajnok, illetve bronzérmes Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid, míg a nőknél az olimpián ötödik Fábián Bettina, illetve a tavalyi Európa-bajnokságon berobbant Mihályvári-Farkas Viktória – plusz a férfiaknál szintén kiharcolta az indulás jogát az elmúlt évek legtehetségesebb korosztályos versenyzője, a tavalyi felnőtt Eb-n már bemutatkozó Kovács-Seres Hunor. A jelenlegi tervek szerint mind az öten indulnak az egyéni távokon (10 km, 5 km, 3 km kieséses), és közülük kerül ki az elmúlt két Eb-n egyaránt aranyérmes váltó is. Mint Gellért Gábor szövetségi kapitány hozzáfűzte, a nőknél harmadik indulóként a válogatási elvek alapján két fiatal jöhetett volna szóba, Nagy Napsugár vagy Bartalos Anna, ők azonban ezen a héten Sukorón szerepelnek a korosztályos Európa-bajnokságon, aztán a szeptemberi junior vb-re készülnek, ahol sokkal komolyabb sikereket érhetnek el, mint a bivalyerős európai felnőtt mezőnyben.

Most az volt az alapelv, hogy olyanok induljanak, akik döntőesélyesek, ennek szellemében tűztem ki a szinteket is – jelentette ki Sós Csaba. – Az ifi Eb-ről általában az egy évvel korábban jól teljesítőket szoktuk beválogatni, de én már az idei előtt előre jeleztem, ki az a három, akikben látatlanul is bízom, és történetesen Kokas, Kertész és Pápai is érmes lett Münchenben, azaz nem is kérdés, hogy meg kell kapniuk a lehetőséget. Nyilván most egy relatíve kisebb csapattal megyünk a szokásosnál, jövőre, a budapesti világbajnokságon viszont minden távon elindulhat mindenki, aki teljesíti a World Aquatics által kitűzött szintet. Váltókban is odaállunk az összes lehetséges távon, hiszen az olimpiai kvóta lesz a tét."

A párizsi Európa-bajnokságon a nyíltvízi viadalra augusztus 4. és 8., míg a medencés úszásra 10. és 15. között kerül sor.