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Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter a minisztérium arlingtoni épületében tartott tartott sajtótájékoztatón 2026. március 19-én, az Irán elleni amerikai-izraeli támadás után három héttel.
Nyitókép: MTI/AP/Manuel Balce Ceneta

Elképesztő ára van az iráni háborúnak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államok Irán elleni háborúja becslések szerint 37,5 milliárd dollárba került – jelentette ki Pete Hegseth védelmi miniszter az amerikai szenátus meghallgatásán. Az összeg meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt.

A Pentagon vezetője Dick Durbin demokrata szenátor kérdéseire válaszolva elmondta, hogy az összeg nemcsak a felmerült költségeket tartalmazza, hanem a szeptember 30-án véget érő jelenlegi pénzügyi év végéig várható kiadásokat is. Kifejtette, hogy a becslés magában foglalja a katonák fizetését, valamint a működési és karbantartási költségeket is.

Amikor Durbin azt kérdezte tőle, a folytatódó harcok arra utalnak-e, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek, Hegseth azt válaszolta,

a 37,5 milliárd dolláros becslés már figyelembe veszi a szeptember végéig várható kiadásokat.

Hegseth a meghallgatást arra használta fel, hogy nyomást gyakoroljon a kongresszusra egy 67 milliárd dolláros kiegészítő védelmi finanszírozási kérelem jóváhagyása érdekében. Úgy vélekedett, a pénz segítene fenntartani a katonai készenlétet, pótolni a konfliktusban használt felszereléseket, valamint felgyorsítani az új fegyverrendszerekbe történő beruházásokat.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án kezdte meg az Irán elleni légitámadásokat.

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