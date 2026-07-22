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Balatonfenyves, 2025. október 21.A drónnal készült felvételen kilátszik a Balaton medre Balatonfenyvesen a szabadstrandnál az alacsony vízállás miatt 2025. október 21-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Négyfelé bontanák a Balatont

Infostart / MTI

Négy turisztikai alrégióra bontaná a Balaton térségét a B4 Szövetség néven létrejött szervezet. A kedden Siófokon megalakult szerveződésben Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros is képviselteti magát.

Az alakuló ülés utáni sajtótájékoztatón az elnökké választott Naszádos Péter (független), Hévíz polgármestere elmondta, a szervezet a balatoni turizmus támogatásáért jött létre, három fő céllal.

Elsőként a kormány által kijelölt desztinációs menedzsmenttel karöltve szerepet kívánnak vállalni a Balaton-régió nemzetközi piacon való megjelenésében. Ehhez azt javasolják, hogy a régiót bontsák négy turisztikai alrégióra, ebből a négyes tagolásból ered a szervezet elnevezése is.

Ismertetése szerint az egyik alrégió Keszthelytől Badacsonyig tartana, a második Badacsonytól a keleti partig, a harmadik Siófokot és a déli partot ölelné fel. A negyedik a zalai termálvölgy lenne, ahol a hévízi és zalakarosi termálforrások is fakadnak.

Naszádos Péter elmondta, céljuk az, hogy az alrégiókra jellemző turisztikai termékeket bemutassák, az egységes, nemzetközi piacon megjeleníthető balatoni márkát is képviselve. Az ehhez szükséges szakmai álláspontról és forrásokról egyeztetni kívánnak a kormánnyal – tette hozzá.

A második fő célkitűzésnek azt nevezte, hogy a Balaton jogi értelemben önálló régióvá, önálló jogi személlyé válhasson, legyen lehetősége közvetlen és közvetett támogatásokat fogadni. Minden olyan fejlesztést, ami kihat a balatoni turizmusra, ezen keresztül kívánja támogatni a szövetség - ismertette.

A B4-ek harmadik fő célkitűzésének a balatoni önkormányzatok megerősítését nevezte költségvetési szempontból. Azzal a kéréssel fordulnak a kormányhoz, hogy az idegenforgalmi adóbevételek után korábban járó egy forint fokozatosan kerüljön visszavezetésre a 30 ezer fő alatti településeknél.

Ez az a költségvetési pluszbevétel, ami minden balatoni önkormányzatot meg tudna erősíteni 2027-től, hiszen ezek a turizmusból élő települések rengeteg nem kötelező feladatot is ellátnak – fogalmazott a szövetség elnöke. Hangsúlyozta, ez nemcsak a balatoni, hanem országos szinten is erősítené a vidéki turizmust.

Elmondta, céljaikról először a balatoni térség országgyűlési képviselőivel kívánnak egyeztetni augusztus elején, majd ezt követően keresik meg kezdeményezéseikkel a kormányt.

Naszádos Péter ismertetése szerint a B4 Szövetség vezetői posztját az öt város polgármestere fogja rotációban betölteni. A szövetség felügyelőbizottsága elnökének Kovács Krisztinát, a Magyar Szállodák és Éttermek Országos Szövetsége Balaton-régiós igazgatóját kérték fel, aki részt vett a sajtótájékoztatón az alapító öt település polgármesterével együtt.

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