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Autós emeli le a töltőpisztolyt a Mol gyáli töltőállomásán 2020. január 1-jén. A kormány döntése értelmében január 1-jétől emelkedik a biológiai eredetű összetevők bekeverendő aránya az üzemanyagokban, az intézkedéssel Magyarország is csatlakozik a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. A régi típusú autót használóknak célszerű ellenőrizni, hogy lehet-e kocsijukba az új üzemanyagból tankolni.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Uzsgyi tankolni!

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Csütörtökön újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik: a 95-ös benzin ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedik. A szerdai emelkedés még nem jelent meg a legtöbb kúton.

Mint a holtankoljak.hu írja, csütörtökön újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik: a 95-ös benzin ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedik.

A tegnapi nagykereskedelmi áremelés hatása a mai országos kiskereskedelmi átlagárakban egyelőre nem jelent meg a legtöbb benzinkútnál.

A szerdai országos átlagárak jelenleg így alakulnak (2026.07.22-én) – ami már a védett ár fölött van:

  • 95-ös benzin: 598 Ft/liter
  • Gázolaj: 618 Ft/liter

Az Országgyűlésben hétfőn heves vita volt az üzemanyagárak körül, Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Kapitány István miniszter ha szükséges, beavatkozik.

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Eljött az önkény kora, az utolsó legitim államfő Sulyok Tamás. A Fidesz nem vesz részt az új közjogi méltóságok megválasztásában, és mindegyiküket illegitimnek fogja tekinteni. A Fidesz célja a demokrácia visszaállítása – mondta Orbán Viktor, hozzátéve: parlamenti, kizárólag békés keretek között folytatják az ellenállást, ennek gyakorlati módjairól a hétvégén a Tusványoson beszél majd. A Fidesz elnöke Bóka Jánossal, a Fidesz kedden megválasztott parlamenti frakcióvezetőjével tart tájékoztatót. „Szijjártó Péter döntését maximálisan támogattam, rá még nagy politikai szerep vár Magyarországon, nem holnap, hanem holnapután” – fogalmazott Orbán Viktor.
 

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Az erősen leromlott állapotban lévő Rákospalota-Újpest vasúti megállóhelyre vonatozott a kormányfő és a közlekedési és beruházási miniszter, hogy bejelentsék a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részleteit. Vitézy Dávid szerint a terv ausztriai vasútfejlesztési tempót jelent.
 

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2026.07.22. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
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Megjött az első riasztás: ezeken a benzinkutakon fogyhat el az üzemanyag

Megjött az első riasztás: ezeken a benzinkutakon fogyhat el az üzemanyag

Fizikai gázolajhiányról számolt be az ENVI kúthálózat: a hazai és nemzetközi üzemanyagpiaci helyzet miatt egyes töltőállomásaikon átmenetileg elfogyhat a dízel. Az országos jelenléttel rendelkező, 21 kutat üzemeltető társaság szerint munkatársaik igyekeznek fenntartani a folyamatos ellátást, de jelenleg tényleges áruhiánnyal küzdenek. A probléma hátterében többek között a rendkívül feszes globális dízelpiac áll: Oroszország július 8-án megtiltotta a dízel exportját, miután ukrán dróntámadások több finomító működését visszavetették. Bár egyetlen hálózat gondjai még nem jelentenek országos ellátási zavart, a helyzet figyelmeztető jelzés lehet a hazai dízelellátás szempontjából.

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