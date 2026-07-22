Uzsgyi tankolni!

Mint a holtankoljak.hu írja, csütörtökön újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik: a 95-ös benzin ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedik.

A tegnapi nagykereskedelmi áremelés hatása a mai országos kiskereskedelmi átlagárakban egyelőre nem jelent meg a legtöbb benzinkútnál.

A szerdai országos átlagárak jelenleg így alakulnak (2026.07.22-én) – ami már a védett ár fölött van:

95-ös benzin: 598 Ft/liter

Gázolaj: 618 Ft/liter

Az Országgyűlésben hétfőn heves vita volt az üzemanyagárak körül, Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Kapitány István miniszter ha szükséges, beavatkozik.