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Nyitókép: Grigorenko/Getty Images

A kapufa volt az ellenségünk, hajszál hiányzott az olimpiai bajnok legyőzéséhez

Infostart / MTI

A magyar női vízilabda-válogatott 8-7-es vereséget szenvedett az olimpiai bajnok spanyol csapattól a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő szerdai negyeddöntőjében, így az 5-8. helyért folytatja szereplését. A mieink a meccs vége előtt nem sokkal vezettek, de az utolsó négy támadásból öt lövésből négyszer is a kapufát találták el, miközben a spanyolok fordítottak.

Cseh Sándor világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes együttese pénteken az Európa-bajnok hollandokkal találkozik.

A magyaroknak tavaly sikerült egy 12 éves nyeretlenségi sorozatot megszakítaniuk a spanyolokkal szemben, előbb a világkupán, majd a szingapúri világbajnokságon, azt követően pedig idén januárban, a funchali Európa-bajnokságon is diadalmaskodott Cseh Sándor együttese.

Az első negyed kiegyenlített küzdelmet hozott, a spanyolok szokás szerint centerjátékukat erőltették, a magyar védelem azonban többször is sikeresen vette fel ez ellen a harcot. Az első szünet döntetlennél következett, köszönhetően Tiba Panna két akciógóljának (2-2). A második felvonás spanyol találattal indult centerből, majd Hajdú Kata értékesített higgadtan egy előnyt, lefordulás után pedig Lendvay Zoé kapáslövésével először került előnybe a magyar csapat. A rivális a negyed végét megnyomta és két átlövéssel fordított.

A nagyszünet után Hajdú-góllal indult a harmadik felvonás, a spanyolok akciógóllal válaszoltak. A rivális ezúttal sem tudott jobban ellépni, pedig lett volna rá lehetősége, majd Garda Krisztina egy rá jellemző távoli lövéssel egyenlített. A záró nyolc perc 6-6-ról indult, a harmadik gólját szerző Hajdú ötméteresével visszavette a vezetést a magyar együttes, ezt követően viszont hiába volt több lehetősége is növelni az előnyét, következő négy támadása során öt lövésből négyszer a kapufát találta el, egyszer pedig még a kaput sem. Közben az ibériaiak fordítottak és kiharcolták a négy közé jutást. Spanyolország közel 31, míg Cseh Sándor csapata 25 százalékos hatékonysággal értékesítette helyzeteit.

További eredmények:

  • Egyesült Államok-Kína 14-8 (5-4, 2-0, 3-0, 4-4)
  • Oroszország-Hollandia 11-6 (2-2, 2-1, 2-1, 5-2)
  • Ausztrália-Olaszország 15-14 (3-3, 5-4, 3-4, 4-3)

A további program:

péntek:

az 5-8. helyért:

  • Kína-Olaszország 3.30
  • Hollandia-Magyarország 5.15

elődöntő:

  • Egyesült Államok-Ausztrália 10.30
  • Spanyolország-Oroszország 12.15
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