A kapufa volt az ellenségünk, hajszál hiányzott az olimpiai bajnok legyőzéséhez

Cseh Sándor világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes együttese pénteken az Európa-bajnok hollandokkal találkozik.

Világkupa, szuperdöntő, nők, negyeddöntő Spanyolország–Magyarország 8-7 (2-2, 3-2, 1-2, 2-1)

gólszerzők: Ruiz Barril, Camus 2-2, Rodríguez, Perez Vivas, Bertran Vidal, González López 1-1, illetve Hajdú 3, Tiba 2, Lendvay, Garda 1-1

A magyaroknak tavaly sikerült egy 12 éves nyeretlenségi sorozatot megszakítaniuk a spanyolokkal szemben, előbb a világkupán, majd a szingapúri világbajnokságon, azt követően pedig idén januárban, a funchali Európa-bajnokságon is diadalmaskodott Cseh Sándor együttese.

Az első negyed kiegyenlített küzdelmet hozott, a spanyolok szokás szerint centerjátékukat erőltették, a magyar védelem azonban többször is sikeresen vette fel ez ellen a harcot. Az első szünet döntetlennél következett, köszönhetően Tiba Panna két akciógóljának (2-2). A második felvonás spanyol találattal indult centerből, majd Hajdú Kata értékesített higgadtan egy előnyt, lefordulás után pedig Lendvay Zoé kapáslövésével először került előnybe a magyar csapat. A rivális a negyed végét megnyomta és két átlövéssel fordított.

A nagyszünet után Hajdú-góllal indult a harmadik felvonás, a spanyolok akciógóllal válaszoltak. A rivális ezúttal sem tudott jobban ellépni, pedig lett volna rá lehetősége, majd Garda Krisztina egy rá jellemző távoli lövéssel egyenlített. A záró nyolc perc 6-6-ról indult, a harmadik gólját szerző Hajdú ötméteresével visszavette a vezetést a magyar együttes, ezt követően viszont hiába volt több lehetősége is növelni az előnyét, következő négy támadása során öt lövésből négyszer a kapufát találta el, egyszer pedig még a kaput sem. Közben az ibériaiak fordítottak és kiharcolták a négy közé jutást. Spanyolország közel 31, míg Cseh Sándor csapata 25 százalékos hatékonysággal értékesítette helyzeteit.

További eredmények:

Egyesült Államok-Kína 14-8 (5-4, 2-0, 3-0, 4-4)

Oroszország-Hollandia 11-6 (2-2, 2-1, 2-1, 5-2)

Ausztrália-Olaszország 15-14 (3-3, 5-4, 3-4, 4-3)

A további program:

péntek:

az 5-8. helyért:

Kína-Olaszország 3.30

Hollandia-Magyarország 5.15

elődöntő: