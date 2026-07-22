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Nyitókép: Unsplash.com

Megváltozik, amit a YouTube-on láthatunk, szigorítás következik

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Változtat a mesterséges intelligenciával készült videókra vonatkozó irányelvein a YouTube, bár kérdés, hogy ez önmagában mennyire lesz elég.

A YouTube-ot – és más videómegosztó platformokat is – egyre inkább ellepik a mesterséges intelligenciával generált, gyenge minőségű, gyakran félrevezető videók. Ezek sokszor meghökkentő, figyelemfelkeltő történeteket mesélnek el, máskor pedig különféle csalásokhoz vagy megtévesztő hirdetésekhez kapcsolódnak.

A problémát a YouTube is felismerte, ezért pontosította azokat az irányelveket, amelyek meghatározzák, mi minősül „nem hiteles tartalomnak”. A cél az alacsony ráfordítással készülő, ismétlődő és manipulatív AI-videók visszaszorítása – írja a Gizmodo, amit a hvg.hu szemlézett.

A tartalomkészítőknek szánt videós tájékoztatóban Matt Halprin, a YouTube biztonságért felelős alelnöke ismertette, hogyan kezeli majd a platform a mesterséges intelligenciával előállított tartalmakat. Bár az AI-videókat nem nevezik meg külön, a változtatások egyértelműen erre a kategóriára fókuszálnak.

A Gizmodo emlékeztet arra is, hogy a YouTube már 2025 óta korlátozza az ilyen jellegű tartalmak monetizálását, most azonban tovább finomítja a szabályozást. Az AI-val készült videókat továbbra sem tiltják be, Halprin szerint ugyanis a technológia képes ösztönözni a kreativitást. Az ismétlődő, sablonos és alacsony minőségű videók azonban nem képviselnek valódi értéket – olvasható.

A platform elsősorban a manipulatív, sokkoló tartalmak visszaszorítását tűzte ki célul, ami ugyanakkor kényes feladat. Nem kizárt ugyanis, hogy a rendszer tévesen AI-generáltnak minősít valós felvételeket – például egy híradásban szereplő mentőakciót vagy más rendkívüli eseményt.

Hogy a módosított szabályok a gyakorlatban mennyire bizonyulnak hatékonynak, egyelőre kérdéses. A videómegosztót jelenleg is rengeteg gyenge minőségű, mesterséges intelligenciával készített tartalom árasztja el, így a változások valódi hatása csak később derülhet ki.

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