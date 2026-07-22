100 százalékos vámokat jelentett be Donald Trump

Az amerikai elnöknek a Truth Socialon közzétett bejegyzése szerint „ez azért történik, hogy a generikus gyógyszergyártást Amerikába helyezzék át, és büntessük azokat a vállalatokat, amelyek úgy döntenek, hogy nem építenek üzemet a nekik megadott időn belül”.

Az amerikai szövetségi élelmiszer- és gyógyszerügyi hivatal (FDA) adatai szerint az Egyesült Államokban forgalmazott gyógyszerek több mint 90 százaléka generikus.

A vámemelés különösen Indiát sújthatja, amely az Egyesült Államokban forgalmazott összes ilyen gyógyszernek csaknem a 40 százalékát szállítja.