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Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatót tart a NATO-csúcstalálkozó második napján Ankarában 2026. július 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

100 százalékos vámokat jelentett be Donald Trump

Infostart / MTI

Donald Trump elnök kedden bejelentette, hogy az Egyesült Államokba külföldről behozott összes generikus gyógyszerre augusztus 1-jétől számított két évig továbbra is marad a 0 százalékos vámtarifa, az ezt követő évben a mérték azonban 100 százalékra, a rákövetkező évben pedig már 200 százalékra emelkedik.

Az amerikai elnöknek a Truth Socialon közzétett bejegyzése szerint „ez azért történik, hogy a generikus gyógyszergyártást Amerikába helyezzék át, és büntessük azokat a vállalatokat, amelyek úgy döntenek, hogy nem építenek üzemet a nekik megadott időn belül”.

Az amerikai szövetségi élelmiszer- és gyógyszerügyi hivatal (FDA) adatai szerint az Egyesült Államokban forgalmazott gyógyszerek több mint 90 százaléka generikus.

A vámemelés különösen Indiát sújthatja, amely az Egyesült Államokban forgalmazott összes ilyen gyógyszernek csaknem a 40 százalékát szállítja.

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