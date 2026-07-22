Gajdos László a Hatvanpuszta melletti zebrákról: „nagyon pipa vagyok”

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter videót tett közzé a Fejér megyei zebrákkal kapcsolatban: „nagyon pipa”.

Mint a videóból kiderül, 17 zebra érkezett, de 5-ről semmilyen információ sincs. Ismert, korábban a Gulyáságyú Média filmezett zebrákat egy Hatvanpusztával szomszédos területen, ekkor pattant ki a zebraügy, akkor nem is tisztázódott, kinek a tulajdonát képezik az egzotikus állatok.

„Hetek óta nyomozunk a Bicske és Hatvanpuszta közt tartott zebrák ügyében, és csak szabálytalanságokat találtunk” – fogalmaz mostani videójában a tárcavezető.

Elmondása szerint 2024 és 2026 között 17 zebra fordult meg a kérdéses területen; a videó itt megszakad, de a felirat tanúsága szerint a történet folytatódik.