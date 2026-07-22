Tankolási korlátozást vezettek be egy hazai kúthálózatnál

A vezess.hu írta meg, hogy néhány napja az Auchan benzinkutakon korlátozták a dízel üzemanyag tankolásának lehetőségét, egyszerre 60 litert lehet belőle vásárolni. Az intézkedés július 18-án, szombaton lépett életbe.

Az azt megelőző napokban többször is téma volt az ország üzemanyag-tartaléka. Megszólalt az ügyben a Mol, amely nem látja indokoltnak extra kőolaj-tartalékok felhalmozását és vásárlását, mivel a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) szerint elegendőek a hazai stratégai készletek is. A szövetség főtitkára, Grád Ottó az InfoRádióban elmondta: az átlagos fogyasztási számokat nézve szerinte nagyjából benzinből és gázolajból is 40-50 napos készlet áll rendelkezésre áll. Kőolajból a készletek magasabbak is, mint a januári szint volt.

Időközben a Hormuzi-szoros körüli, a kazah olajszállítást érintő, valamint a jemeni húszik és a szaúdiak közti konfliktus miatt szerda reggelre öthetes csúcsra emelkedett a kőolaj ára, és tovább emelkednek itthon az üzemanyagárak: a keddi 8 és 9 forintos (bruttó) nagykerár-emelkedés után csütörtökön újabb drágulás érkezik: a 95-ös benzin ára bruttó 7, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedik.