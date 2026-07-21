Itt az ügyészség reakciója: az NKA-ügy miatt jártak a Fidesz-központban

A 24.hu információi szerint az ügyészség az NKA-ügyben nyomoz, ezért jártak a Fidesznél – közölte a hírportál. Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a hírportál megkeresésére cáfolta, hogy a nyomozó ügyészség a jelzett eljárási cselekményeket folytatná. Nem a nyomozó ügyészek, hanem a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség által folytatott Nemzeti Kulturális Alappal kapcsolatos botrányról van szó. Bodó Mrianna, a főügyészség szóvivője a 24.hu az üggyel kapcsolatos megkeresésékre azt felelte: „A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség folytat nyomozást az NKA ügyben hűtlen kezelés bántette és más bűncselekmények miatt folyó ügyben. Ezen eljárás során került sor a kérdésben említett eljárási cselekményekre, Erről azonban az eljárás érdekei miatt részletesebb tájékoztatás nem adható.”

A Fidesz saját tájékoztatása szerint a mai napon házkutatást és lefoglalást hajtottak végre nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Várjuk az ügyészségi tájékoztatót! – írta Magyar Péter miniszterelnök kedden Facebook-oldalán. A kormányfő a poszthoz fűzött kommentben hozzátette: várják a tájékoztatást, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kedden azt közölte az MTI-vel, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.

Havasi Bertalan a közleményében azt írta: ilyenre 1990, a kommunizmus vége óta nem volt példa Magyarországon. „Az önkényuralom a mai napon szintet lépett” – értékelt. Közölte: a Fidesz sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál, és kiáll a Tisza Párt erőszakos önkényével szemben.