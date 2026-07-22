New Yorkban folytatja a magyar kosarassztár, legendás edző keze alatt

A német klub múlt csütörtökön a honlapján jelentette be a 23 éves légiós maradását, de kedden kiderült, hogy a New York-i St. Johns játékosa lesz.

„Z kiváló dobó és remek passzoló. A 208 centiméteres magasságával nagy segítségünkre lehet" – mondta Rick Pitino, az egyetem legendás vezetőedzője a klub honlapján.

Maronka 13 éves kora óta a spanyol Badalona játékosa volt, s kölcsönben szerepelt a CB Prat, a Real Betis, a litván Neptunas, majd a Hamburg színeiben. A 23 éves kosaras a Hamburg színeiben 13 EuroCup-mérkőzésen is pályára lépett az előző idényben, ezeken átlagosan 5,6 pontot és 3,2 lepattanót szerzett.