Taposóaknák, háborús gránátok bukkantak elő a Dunából, nagyon kell vigyázni – képek

Lassan egy hete rendszeresen kerülnek elő robbanótestek a Duna Százhalombatta környéki szakaszán. Ezeket Szalai Attila, a Százhalombattai Közbiztonsági Egyesület Polgárőr Szervezet elnöke be is mutatta a Facebook-oldalán, felhívva a figyelmet a veszélyre.

„Itt és Ercsi térségében kelt át 1944 december 5-én Budpest bekerítésére induló és Malinovszkij marsall által vezetett 2. Ukrán front egysége a 46. hadsereg. A harc brutális volt! Azt hiszem érdemes lenne elgondolkodnunk a város körüli területek megtisztításán, természetesen hivatalos módon, szakemberek által végezve. Ahogy találunk ilyet, azonnal szóljunk a rendőrségre és ha lehet, jelöljük meg a helyet” – írta, később figyelmeztetve a maximális óvatosságra, és hogy senki se menjen közel ezekhez az eszközökhöz, végképp ne vegye őket a kezébe.

A korábban talált robbanótesteket a tűzszerészek már elvitték, de azóta számos újabb került elő – derül ki a bejegyzéseiből, ahogy arra is fény derült, hogy Ercsiben is előkerült egy harckocsi elleni akna.

Mint a Blikknek elmondta, volt hogy egyszerre, egy kupacban öt robbanószert is találtak. A baj az, hogy ezeket akár a Duna partján sétáló gyerekek, családok, kutyások is megtalálhatják, a taposóaknákra elég ha csak rálép valaki, borzalmas tragédia történhet.

A battai polgárőrök azt szeretnék, ha az érintett partszakasz egészét tervszerűen átvizsgálnák a tűzszerészek. A történelmi negatív vízállás miatt olyan területek kerültek felszínre, amelyek évtizedeken keresztül víz vagy hordalék alatt voltak, tele a második világháborúból visszamaradt robbanóeszközökkel.

A polgárőrök jelenleg nem tudnak mást tenni, minthogy a bejelentések után az előkerült, megjelölt eszközöket és területeket őrzik éjjel-nappal, a rendőrökkel felváltva, amíg elszállítják vagy hatástalanítják a robbanótesteket a tűzszerészek. Ha újabb aknák, gránátok, bombák kerülnek elő már nem lesz emberük az őrzésre.

„Volt olyan sétálónk, aki viccesnek gondolta, hogy két aknagránáttal a kezében, azokat súlyzóként használva fényképeztesse magát, óriási felelőtlenség ez - folytatta Szalai Attila. - Gyerekek is járnak erre, bele se akarunk gondolni mi lehet ebből.”

A lap közölte: a honvédség tűzszerészei, az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred bombaszakértői minden egyes százhalombattai riasztásra kimentek a helyszínre, elvégezték a mentesítést.