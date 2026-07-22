„Politikai önkényuralmi rendszer jött létre Magyarországon, minden illegitim” – Orbán Viktor és Bóka János sajtótájékoztatója

Először lép a nyilvánosság elé Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke a labdarúgó-világbajnokság vége és az Alaptörvény-módosítások, Sulyok Tamás államfő mandátumának megszűnte után. Orbán Viktor szombaton a Tusványoson is beszédet mond majd.

A volt kormányfő a kedden egyhangúlag Fidesz-frakcióvezetőnek választott Bóka Jánossal tart tájékoztatót.

A sajtótájékoztatót a pártszékház előtt tartották, mivel a házban Orbán Viktor beszámolója szerint nem működik semmi a nyomozók keddi látogatása óta.

A pártelnök sikeres együttműködésre készül Bóka János frakcióvezetővel a következő években.

Ezt követően a kedden kiadott Ellenállási nyilatkozatot mutatta be, ismertette egyes részleteiben. Hangsúlyozta, a Fidesz ellenzi az államfő visszamenőleges hatályú törvénykezéssel történt eltávolítását, hangsúlyozta, politikai önkényuralmi rendszer jött létre Magyarországon.

A politikai rendszer Orbán Viktor szerint illegitim, az elmozdított tisztségviselők helyére választott embereket is illegitimeknek tekinti, megválasztásukban a párt nem is vesz részt.

Bóka János megtisztelőnek nevezte frakcióvezetővé választását. Erőt és hitet akar adni a politikai közösségnek, rendelkezik hittel, energiával és küldetéstudattal, ezt is jelezte.

Kérdések, válaszok

Miért maradnak a parlamentben?

Orbán Viktor: volt már ilyen, akkor is részt vett az ellenzék a parlament munkájában.

Milyen eszközökkel állítanák helyre a jogállamot?

Orbán Viktor: erről beszélek majd Tusnádfürdőn.

Miért utazott el ebben a helyzetben Amerikában?

Orbán Viktor: részt vettem Amerikában nem nyilvános egyeztetéseken is, nem tudtam volna itthon sem többet tenni.

Elképzelhetőnek tartja, hogy elnöki rendszer legyen Magyarországon?

Orbán Viktor: nem javaslom, ingoványos terep.

Mit tud elmondani a vb-útjáról?

Orbán Viktor: magánpénzből mentem, örülök, hogy nem kell minden évben ilyenre költenem, nem engedhetem meg magamnak.

Mi lesz az Ellenállás jövője?

Orbán Viktor: a Fidesz a szolgáltató központja lesz a jövőben ennek. Ha a magyarok változtatni akarnak a mostani rendszeren, azoknak kell megtenni, akik most a Tiszára szavaztak.

Kivel találkozott Amerikában?

Orbán Viktor: ha akarnak, a partnereim beszámolnak róla.

INFORÁDIÓ: Szijjártó Péter a politikából a BYD-hoz távozott. Hogyan kommentálja?

Orbán Viktor: ez nagy lehetőség, de nem holnap, hanem holnapután.

Bóka Jánosnak SZDSZ-es múltja van. Erről mit gondol?

Orbán Viktor: a kormányom minisztere volt. Olyan társakat választottam, akik jó társak a szuverén Magyarország felépítésében. Annak idején az SZDSZ is az volt. Az Ellenállás nemzeti jellegű lesz, a nemzetnek pedig mindenki a tagja. Az Ellenállás nem ideológiai alapon szerveződik, nem pártalapon.

Bóka János: az Információs Hivatal munkatársa voltam, olyan emberek között, akik mindig Magyarország érdekében dolgoztak. Számos területen kaptam kiképzést, de arra sosem vetemedtem, hogy lehallgassam a feleségemet.

NKA-botrány és nyomozói látogatás a Fidesznél? Hogyan kommentálja?

Orbán Viktor: megvolt a támogatások rendszere, megvoltak az alapelvek, irányok, az eljárás koncepciós jellegű. Az NKA a kultúra számára folyósította a pénzt. Erre az ügyészség elvitte a teljes tagnyilvántartásunkat és a teljes levelezésünket. A Fidesz ellehetetlenítéséről szól az egész ügy.

Korábban azt mondta, hogy a hatóságok járjanak el, ha kell. Most mi a helyzet ezzel?

Orbán Viktor: elvitték a teljes tagnyilvántartást.

Bóka János: vizsgáljuk, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyünk.

Gyengül vagy erősödik a Fidesz? Gulyás Gergely és Szijjártó Péter is távozott.

Orbán Viktor: a magyarok nem fogadják el az önkényt, ez egy közlekedőedény.

Mit szól Polgár Judit tiszás államfői jelöléséhez?

Orbán Viktor: nem szerettem volna, hogy becsalják egy ilyen helyzetbe. Nem veszített el a nemzet egy hőst.