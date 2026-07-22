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Metrószerelvény az M3-as metróvonal felújított Nyugati pályaudvari állomásán az átadója napján, 2023. március 20-án. Átadták a budapesti 3-as metró megújult Arany János utcai és Nyugati pályaudvari állomását; a felújítás költségeinek hozzávetőleg kétharmada uniós, egyharmada pedig hazai forrás.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Karácsony Gergely: készen állnak a 3-as metró meghosszabbításának tervei

Infostart / MTI

Az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonala, a 3-as metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek készen állnak – közölte Karácsony Gergely főpolgármester, reagálva Magyar Péter kormányfő és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közös sajtótájékoztatóján elhangzottakra.

Karácsony Gergely úgy fogalmazott: nagyon várták a bejelentést a 3-as metró meghosszabbításáról, amire uniós forrásból nyílik lehetőség.

Kitért arra, hogy az előző kormánnyal történt tárgyalások során végig azt képviselte, hogy nem múlhat el egy hétéves EU-s költségvetési ciklus úgy, hogy Budapesten egyetlen metrófejlesztés sem valósul meg. „Sajnos az Orbán-kormány eszelős politikája miatt rengeteg pénzt és időt vesztettünk, de most az új kormánynak köszönhetően mentjük, ami menthető” – írta.

Közölte: a 3-as metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek készen állnak,

most a Rákospalota-Újpest vasútállomásig tartó meghosszabbítás „fér bele pénzben és időben”,

de ez is óriási előrelépés, mert így a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi fejlesztésekkel. A beruházás így egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat – emelte ki Karácsony Gergely.

Mint Magyar Péter és Vitézy Dávid tájékoztatóján elhangzott, négy év alatt megvalósítható a bővítés, az irány északi, az új végállomás Rákospalota-Újpest lesz. Városközpont-fejlesztés is kapcsolódik hozzá. Az is elhangzott, hogy gyorsvasút létesül a reptérre (teher- és személyvonat).

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Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely: készen állnak a 3-as metró meghosszabbításának tervei

3-as metró

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