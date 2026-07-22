Nagyon rossz hír, rekordokat dönt az olaj ára

Az MNB kamatcsökkentését követően továbbra is 360 forint felett mozog az euró árfolyama. Az elmúlt hetekben látott gyengülés főleg az iráni háború újabb eszkalációjának és az olajárak újbóli emelkedésének, a dollár erősödésének és az MNB iránymutatásának köszönhető. Az emelkedő olajárak és az amerikai állampapírhozamok növekedése által támogatott dollár eközben négy évtizedes mélypontra taszította a japán jent, így a piac feszülten figyeli a lehetséges japán devizapiaci intervenciót.