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Nyitókép: Евгений Харитонов/Getty Images

Nagyon rossz hír, rekordokat dönt az olaj ára

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Öthetes csúcsra emelkedett a kőolaj ára a nemzetközi piacokon szerda reggel azokra a félelmekre, hogy tovább mélyül a közel-keleti válság.

Londonban az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 92,36 dolláron állt fél nyolc körül, ami 1,35 dollár (1,48 százalék) emelkedés a keddi zárószinthez képest.

Az Egyesült Államok 11. egymást követő éjszaka támadta Irán, részben az Ománi-öböl partján fekvő kikötővárosokat.

Korábban a jemeni húszik bejelentették, hogy tengeri blokád alá helyezik Szaúd-Arábiát, válaszul a jemeni kikötők blokádjára és a Szanaa Nemzetközi Repülőtér elleni támadásra. Kedden ezt azzal toldották meg, hogy Szaúd-Arábia tengeri blokádja nemcsak a királysággal kapcsolatban álló hajókra vonatkozik, hanem a szaúdi kikötőkbe tartó és onnan induló összes tengeri járműre.

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energetika

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Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
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