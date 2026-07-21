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Luis de la Fuente spanyol szövetségi kapitány a világbajnoki trófeával ünnepel a 2026-os labdarúgó-világbajnokság SpanyolországArgentína döntõ mérkõzése utáni díjátadó ünnepségen az East Rutherford-i MetLife Stadionban 2026. július 19-én. Spanyolország hosszabbítás után 1-0-ra gyõzött a címvédõ argentin csapat ellen.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Kemény Dénes szerint a világbajnok spanyol válogatott olyan, mint egy anakonda

InfoRádió

Véget ért az amerikai futball-vb a spanyolok győzelmével. Kemény Dénes, a magyar férfi vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya értékelt az InfoRádióban.

„Nem fanyalgok, nekem a torna eleje is tetszett, és üdítő volt gyengébb, alacsonyabban kvalifikált, bekvótázott csapatokat látni, akik erre bőven rácáfolták, és nagyon jó meccseket játszottak” – fogalmazott az InfoRádióban Kemény Dénes, aki szerint nyilván nagy dolog lett volna, ha kijut a magyar válogatott, de ennek ellenére összességében tetszett neki a vb, különösen a kiesési szakasz, a negyeddöntők, elődöntők és az utolsó két mérkőzés.

A spanyolok úgy nyertek, hogy se a torna elején, se a torna végén nem igazán találták a góllövő cipőjüket.

A fináléban a 20. kísérletből lett gól, de így is örülhetnek, és remek volt a védelem – mondta. Arra a kérdésre, hogy a modern sportban mennyire fontos a jó védelem, és hogy akár elbírja-e, hogy esetleg a támadók épp nincsenek top formában, azt válaszolta, hogy minden labdajátéknak, csapatsportágnak az alapja a védekezés. És ugyan nagyon ritka, hogy egy csapat csupán egy gólt kapjon egy világbajnokságon, és valószínűleg a spanyolok sem így tervezték, de így alakult – tette hozzá Kemény Dénes, aki szerint ez nem pusztán szerencse volt, hanem tudás.

A magyar férfi vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya szerint a Franciaország–Spanyolország elődöntő talán még érdekesebb mérkőzés volt, ahol volt egy „fickándozó, fantasztikus csapat, az esélyesebb francia, ami szembetalálta magát egy pitonnal vagy anakondával, amely szépen körbefonta, és kilencven perc alatt szépen megfojtotta”. A franciáknak nem igazán volt góllövési esélyük, így törvényszerű volt, hogy a spanyolok abból a néhány helyzetből, ami számukra kínálkozott, betalálnak – mondta.

A döntő azonban megítélése szerint másképp alakul. Megjegyezte, hogy a másik elődöntőn, az Anglia–Argentína mérkőzésen azt követően kezdtek el fantasztikusan focizni a dél-amerikaiak, miután hátrányba kerültek, addig inkább csak kicsit durváskodtak, védekeztek a csapatok és zajlott a meccs. A döntőben is, azt követően, hogy bekapták a gólt, simán kialakítottak gólhelyzeteket, amire az első 105-110 percben nem volt példa. Kemény Dénes szerint nagyon nehéz amúgy két egymást követő vb-t megnyerni, főleg szinte ugyanazzal a játékosállománnyal – tizenegy játékosból kilenc az előző vb-döntőben is kezdőjátékos volt. Valamennyi vérfrissítésre szükség van, és az argentinoknak szerinte ez hiányzott. „Ehhez képest csoda, hogy tényleg nem sok hiányzott nekik, mert azért 90 percet lejátszottak a döntőben is 0–0-ra, és akár meg is nyerhették volna” – zárta gondolatait.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Kemény Dénes szerint a világbajnok spanyol válogatott olyan, mint egy anakonda

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