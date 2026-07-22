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A drónnal készült felvételen az újjáépített Sió-zsilip és a közösségi térré alakított, parkosított egykori üzemi területe az átadás napján, 2024. április 23-án.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Meglepő: vizet engedtek le a Balatonból

Infostart / MTI

A Sió-csatorna siófoki szakasza elszíneződött és kellemetlen szagú vizének frissítése miatt nyitották ki a zsilipeket a Sió-csatornán mintegy nyolc órára a nyári üzemrendnek megfelelően – közölte szerdán az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

A szervezet közlése szerint a Sió-csatorna siófoki belterületi, két kilométer hosszú szakasza vizének frissítése kedden reggel hét óra után kezdődött és délután három óráig tartott, annak során másodpercenként öt köbméter vizet engedtek a csatornába a Balatonból a csatorna szokásos nyári üzemrendjének megfelelően.

Kitértek arra, hogy a műveletet megelőzte a Sió-csatorna rossz minőségű, tározott vizének leeresztése siófoki belterületi szakaszról, a vízcserét megelőző napon.

A Balatonból a vízcsere során 140 ezer köbméter víz távozott, amely

a Balaton vízállását nem befolyásolta, hiszen a tó vízszintjét tekintve kevesebb mint egynegyed milliméternyi változást okozott

– ismertették.

A tájékoztatás szerint a Sió-csatorna mostanihoz hasonló vízcseréje általában minden nyáron megtörténik, amikor a rendkívüli meleg miatt a víz algásodik, elszíneződik és kellemetlen szagúvá válik.

Szabályozási célú vízeresztés a Balatonból 2024 áprilisa óta nem volt – rögzítette az igazgatóság hozzátéve, hogy hidrometeorológiai körülmények nem indokolják a zsilip vízeresztés célú megnyitását a jövőben sem.

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Kezdőlap    Belföld    Meglepő: vizet engedtek le a Balatonból

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