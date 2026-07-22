Nagyot változik a pesti villamosközlekedés

A villamospálya javítása miatt szerdától változik a 3-as, a 28-as, a 28A, a 62-es és a 62A villamosok közlekedése a Fehér úton és a Kőrösi Csoma Sándor úton – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden.

A társaság közleménye szerint szerdától péntekig a 3-as, a 62-es és a 62A villamosok helyett 3-as jelzéssel pótlóbusz jár az Örs vezér tere és Kőbánya-alsó vasútállomás között. Szombaton és vasárnap 3-as jelzéssel pótlóbusz közlekedik az Örs vezér tere és az Ecseri út között, míg a 28-as és a 28A villamosok helyett 28-as jelzéssel pótlóbusz indul a Magdolna utca és az Élessarok között.

Szerdán, csütörtökön és pénteken a 3-as villamos a Gubacsi út/Határ út és a Sörgyár, valamint az Örs vezér tere és a Mexikói út metróállomás között közlekedik, a 37A villamos rövidített útvonalon, a Blaha Lujza tér és az Élessarok között jár, az Őrház és az Élessarok között az Élessarok irányú megállóhelyeken áll meg. A 62-es villamos rövidített útvonalon, a Blaha Lujza tér és Kőbánya-alsó vasútállomás (Kápolna utca) között közlekedik majd, a 62A villamos pedig rövidített útvonalon, Rákospalota, MÁV-telep és az Örs vezér tere között jár szerdától péntekig.

A BKK közölte: szombaton és vasárnap a 3-as villamos a Gubacsi út/Határ út és az Ecseri út metróállomás, valamint a Mexikói út metróállomás és az Örs vezér tere között közlekedik, a 28-as villamos rövidített útvonalon, a Blaha Lujza tér és a Kőbányai út 21. között jár. A 28A és a 37A villamosok nem közlekednek. Ebben az időszakban a 37-es villamos a Blaha Lujza tér és az Új köztemető (Kozma utca) között közlekedik majd.

Vasárnap 37B jelzéssel ideiglenes villamosjárat lesz a Blaha Lujza tér és az Izraelita temető között csak vasárnap.

A vágányzár teljes időtartama alatt a 95-ös és a 195-ös autóbusz a Puskás Ferenc Stadion felé, a 73-as trolibusz a Nyugati pályaudvar felé a Kápolna utcában, a Kápolna köz és a Kőrösi Csoma Sándor út között a közúton közlekedik, a 161E autóbuszra az Örs vezér terén a 97E autóbusz végállomásán lehet felszállni.

A Kőrösi Csoma Sándor út térségéből a belvárosba utazóknak érdemes igénybe venniük a 9-es autóbuszt vagy az Örs vezér teréig utazva a 2-es metrót – írta a BKK.