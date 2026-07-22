Az alapítók a szabadegyetem párbeszédkészségét hangoztatták a Tusványoson

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke felidézte, hogy 1990-ben magyarországi és erdélyi rendszerváltó fiatalok értékközösségükre alapozva hozták létre a szabadegyetemet. Szerinte az immár Fidesz-rendezvénynek tekintett Tusványosnak vissza kell térnie szabadegyetemi jellegéhez, nemzetegyesítő gyökereihez, mert fontos küldetése van az anyaországi és külhoni magyarok közötti harmónia helyreállítása és a román-magyar párbeszéd előmozdítása terén.

Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint korábban is volt már példa arra, hogy a budapesti kormány politikusai nem vettek részt a szabadegyetem fórumain, de ez nem jelenti azt, hogy a Tusványos nem lenne nyitott a párbeszédre. MInt ismert, Magyar Péter sérelmezte, hogy bár közpénzből százmilliókkal támogatják a rendezvényt, azon nem jelenhet meg Magyarország miniszterelnöke. Több minisztere viszont kapott meghívót, de ők így nem mennek el.

A Tusványos az Ismerős Arcok zenekar kedd esti koncertjével kezdődött a székelyföldi Tusnádfürdőn. A 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, a budapesti székhelyű Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és az erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) rendezvénysorozata vasárnap hajnalig tart.

Idén is beszédet mond Orbán Viktor Fidesz-elnök, erre szombaton 10.30-tól kerül sor.

Szerdai, Bóka János frakcióvezetőségét bejelentő sajtótájékoztatóján azt mondta: a hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül minden békés eszközt igénybe vesznek az ellenálláshoz, ennek gyakorlati módjairól is most hétvégén beszél majd. Egyelőre az hangzott el, hogy az ellenállás nemzeti jellegű lesz. „Azok fognak benne részt venni, akiknek fontos a szabadság, és akik látják előre, hogy minden önkényuralmi rendszer gazdasági válsággal bukik meg. Széles lesz, nem ideológiai és pártalapon szerveződik, hanem a szabadság és a szuverenitás alapján. Mindenkit várunk, aki a szabadság és az ország szuverenitása mellett ki kíván állni” – fogalmazott a sajtótájékoztatón a volt miniszterelnök.

A Tusványos szervezői meghívtak tiszás politikusokat is a rendezvényre, ők azonban nem éltek ezzel a lehetőséggel.