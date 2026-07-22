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A svájci SWISS légitársaság Zürich és Budapest között közlekedő LX2258-as számú járatának Airbus A320-214 típusú repülőgépe száll le a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2014. április 8-án.
Nyitókép: Sóki Tamás

Egy-két korty indulás előtt beleférhet – gondolhatták az utasszállító pilótái

Infostart / MTI

Személyiségi jogokra és adatvédelmi okokra hivatkozva a SWISS sem a pilóták állampolgárságát, sem a Genfből induló járat úti célját nem hozta nyilvánosságra.

Két, vélhetően ittas pilótát mentett fel a szolgálat alól a SWISS légitársaság, miután a személyzet tagjai májusban, egy Genfből induló járat indulása előtt néhány órával jelezték aggályaikat a vezetőségnek – közölte kedden a légitársaság.

A SWISS tájékoztatása szerint a személyzet tagjai órákkal a tervezett indulás előtt szóltak feletteseiknek a két pilóta állapotáról, a jelentésükben pedig olyan konkrétumok szerepeltek, ami azonnali választ sürgetett. A pilótákkal még a szállodájukban, a repülőtérre indulás előtt közölték, hogy nem repülhetnek, a helyükre pedig azonnal két másik pilótát küldtek.

„A két pilóta az eset óta nem repült, az eset kivizsgálása még folyamatban van” – közölte a légitársaság, hozzátetéve, hogy a biztonsági előírások megsértését rendkívül komolyan veszik, és az ügynek munkajogi következményei is lehetnek.

Személyiségi jogokra és adatvédelmi okokra hivatkozva a SWISS sem a pilóták állampolgárságát, sem a Genfből induló járat úti célját nem hozta nyilvánosságra.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Egy-két korty indulás előtt beleférhet – gondolhatták az utasszállító pilótái

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