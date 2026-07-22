Újra jönnek a megyék, nem lesz főispán, itt a menetrend és a határidő

A parlament.hu-n olvasható törvényjavaslat indoklása szerint a törvény célja a hatályos szabályozás terminológiai egységének megteremtése a területi közigazgatás és a kapcsolódó állami, önkormányzati, hatósági, igazgatási, közszolgáltatási, nyilvántartási és egyéb jogintézményi szabályozási területeken.

A benyújtó Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter, az előadó Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter. A törvényjavaslat címe: a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosításáról

A javaslat az egyes törvényekben előforduló vármegye, illetve vármegyei kifejezéseket megye, illetve megyei elnevezésre, a főispán megjelölést pedig kormánymegbízott elnevezésre vezeti át.

A javaslat nem irányul az érintett szervek feladat- és hatásköreinek érdemi átalakítására, nem változtatja meg a közigazgatási, hatósági vagy önkormányzati jogviszonyok tartalmát és nem érinti az egyes eljárások anyagi jogi vagy eljárásjogi feltételrendszerét.

A módosítás 181 törvényt érint, és a legtöbb esetben 2026. október 1-jén lép hatályba.

A Fidesz-kormány 2022-ben vezette be a vármegye és főispán kifejezéseket.