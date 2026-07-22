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Nyitókép: Getty Images / bephotographers

Kína áttörést hajtott végre az űrben

Infostart / MTI

Sikeresen végrehajtotta első nyílttengeri indítását a kínai Gravity-1 hordozórakéta, amely kilenc műholdat juttatott kijelölt pályájára – jelentette a kínai állami hírügynökség szerdán.

A Tajjüan Műholdindító Központ által irányított indításra szerdán, helyi idő szerint 10 óra 54 perckor került sor Sanghaj partjainál, a Kelet-kínai-tengeren. Ez volt a Gravity-1 első nyílttengeri indítása, egyben Kína első kereskedelmi célú tengeri rakétaindítása a Jangce-delta térségében.

A projekt illetékesei szerint a tengeri indítóplatform lehetővé teszi, hogy a rakétaindítások helyszínét rugalmasabban válasszák meg, és ne legyenek állandó tengeri övezetekhez kötve. A rendszer célja a rakétaindítások hatékonyságának növelése és Kína űrindítási képességeinek bővítése – tették hozzá.

A küldetés során a fejlesztők a rakéta tengeri körülmények közötti működését és hosszabb készenléti képességét is tesztelték.

A Gravity-1-et az OrienSpace kínai kereskedelmi űripari vállalat fejlesztette. A közepes teherbírású hordozórakéta alacsony Föld körüli pályára legfeljebb 6,5 tonna, 500 kilométeres magasságú napszinkron pályára pedig 4,2 tonna hasznos terhet képes szállítani.

A jelentés szerint a pályára állított kilenc műholdat földmegfigyelési, kereskedelmi és technológiai tesztfeladatokra kívánják felhasználni.

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a Budapesti Corvinus Egyetem docense
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