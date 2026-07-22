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A Pénzügyminisztérium épülete az V. kerületi József nádor téren 2026. június 15-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Itt a féléves hiány: 80 százalék, 3382 milliárd forint

Infostart / MTI

Június végén a hiánycél 80,2 százalékát érte el a központi alrendszer deficitje – közölte a Pénzügyminisztérium.

Júniusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere 424,1 milliárd forint többlettel zárt, szemben az egy évvel korábbi 27,4 milliárd forintos többlettel.

Az első hat hónapban így az államháztartás központi alrendszere 3382,2 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 80,2 százaléka

– erősítette meg szerdán kiadott részletes jelentésében a Pénzügyminisztérium (PM).

A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3271,0 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 103,4 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 214,6 milliárd forintos hiányt mutattak.

Az első hat hónapban a központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év első fél évéhez képest 6,0 százalékkal magasabban alakultak.

A kiadási oldalon az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatások támogatására 2026 első hat hónapjában fordított 1335,7 milliárd forint kifizetés 18,7 milliárd forinttal lett alacsonyabb az előző év azonos időszakánál.

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Kezdőlap    Gazdaság    Itt a féléves hiány: 80 százalék, 3382 milliárd forint

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