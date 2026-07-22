Hankó Zoltán a gyógyszerészek vényírási jogáról: csak a határidő változik, a tartalom nem

Már megjelent a kormany.hu oldalon a társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat arról, hogy a bevezetési határidőt 2026. szeptember 26-ról 2027. január 1-jére tolják ki a gyógyszerész és a kiterjesztett hatáskörű ápoló számára az elektronikus vényírási jogosultságot.

A módosítás célja, hogy az ehhez szükséges informatikai fejlesztések elvégzésére több idő álljon rendelkezésre.

Maga a rendelet egy tavalyi törvénymódosítást követően idén márciusban jelent meg a közlönyben azzal a kitétellel, hogy a közlönyben történő megjelenést követően 180 nappal élesedik. A határidő szeptember lett volna – mondta el Hankó Zoltán, a Gyógyszerészeti Kamara elnöke az InfoRádióban, hozzátéve: de a parlamenti választást megelőzően a leköszönő egészségügyi vezetés nem adta le az informatikai fejlesztésre a megrendelést az ESZFK-nak (Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ, a szerk.), és az új kormány fölállása is viszonylag hosszabb időt vett igénybe.

„Úgy tudjuk, hogy az ESZFK működését is megnézik, átvilágítják az új egészségpolitikai vezetés szakemberei, és azt követően kezdődhet el érdemben az az informatikai fejlesztés, amely kell ahhoz, hogy a gyógyszertárakban megfelelően le lehessen adminisztrálni ezt a fajta segítségnyújtást, és bekerülhessenek mind az EESZT-be, mind a NEAK adatbázisába ezek az események” – magyarázta Hankó Zoltán.

Hogy pontosan miről szól a módosítás, arról elmondta: amikor leegyszerűsítve arról beszélünk, hogy a gyógyszerészek „vényírási jogot” kapnak, akkor ez így ebben a formában nem felel meg a valóságnak.

Nem egy olyan klasszikus vényírási jogról van szó, ahogy például az orvos a betegének felírja receptre vagy papírvényre a gyógyszerét, hanem egy, a beteg kezelőorvosa által már az adott gyógyszerrel terápiába bevont beteg esetében,

ha nem találja, nem éri el az orvosát, de elfogyott a gyógyszere, akkor van lehetősége a gyógyszerésznek arra, hogy egy hónappal ezt a terápiát meghosszabbítsa.

A bevezetés időpontján kívül a rendelet tartalmát illetően nem indokolt semmilyen változás, a rendelet csupán annyiban változik, hogy nem szeptemberben, hanem december végén lép hatályba. Így legalább kicsivel több idő van a gyógyszerfogyasztó, gyógyszerhasználó társadalom, valamint az orvosok és a gyógyszerészek tájékoztatására – mondta el Hankó Zoltán, a Gyógyszerészeti Kamara elnöke az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Barkóczi Bence készítette.