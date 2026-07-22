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Guillermo Ochoa mexikói kapus a katari labdarúgó-világbajnokság C csoportjának elsõ fordulójában játszott Mexikó-Lengyelország mérkõzés végén a dohai 974 Stadionban 2022. november 22-én.
Nyitókép: Nusad Szekkajil

Eljött a pillanat: hatodik vb-je után visszavonul a legendás futballista

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Hat vb-n is szerepelt, mint rajta kívül csak Messi és Ronaldo: ahogy előre jelezte, a vasárnap zárult világbajnokság után hivatalosan is bejelentette visszavonulását Guillermo Ochoa, a mexikói labdarúgó-válogatott legendás kapusa.

A társházigazdák 41 éves hálóőre – aki rekordot jelentő hatodik vb-jén szerepelt – a közösségi oldalán azt írta: „magammal viszem milliók szeretetét és ragaszkodását, valamint annak bizonyosságát, hogy mindent megtettem Mexikóért”.

A ciprusi AEL Limasszol kapusa 153 alkalommal szerepelt a mexikói válogatottban, amellyel a 2006-os világbajnokság óta mindegyik tornán ott volt.

Hat vb-n rajta kívül csak Lionel Messi és Cristiano Ronaldo lépett pályára.

A mostani világbajnokságon a csehek ellen 3-0-ra megnyert utolsó csoportmérkőzésen csereként kapott lehetőséget. A mexikóiak a nyolcaddöntőben búcsúztak a tornán, mivel 3-2-re kikaptak a későbbi bronzérmes angoloktól.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Eljött a pillanat: hatodik vb-je után visszavonul a legendás futballista

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