ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.03
usd:
317.54
bux:
141600.83
2026. július 21. kedd Dániel, Daniella
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A magyar Országgyűlés (Parlamanet) épületének központi kupolája Budapesten.
Nyitókép: Getty Images/Kirillm

„Minden illegitim a 17. alaptörvény-módosítás után” – Ellenállási nyilatkozatot adott ki a Fidesz

Infostart / MTI

Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz országos elnöksége és parlamenti képviselőcsoportja, amelyben illegitimnek nevezték az új politikai rendszert, amelyet megfogalmazásuk szerint a kormány az alaptörvény durva sérelmével hozott létre, és amelynek célja a hatalom kizárólagos birtoklása.

Keddi közleményükben azt írták, a Fidesz az új önkényuralmi rendszert elutasítja, az elmozdított tisztségviselők helyére állított személyek megválasztásában nem vesznek részt, a demokratikus jogállam helyreállítása után döntéseiket felülvizsgálják.

A 2026-os választások után a Tisza Párt megváltoztatta Magyarország alkotmányos rendszerét, az alaptörvény 17. módosítása után Magyarország többé nem demokratikus jogállam, újra az önkényuralom korszaka köszöntött Magyarországra – fogalmaztak.

„A választójog korlátozásával megszűnt a politikai verseny, és ezzel véget ért a demokrácia. A köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróság elnökét eltávolították, ezzel megszüntették a hatalmi ágak elválasztását, a fékeket és ellensúlyokat kiiktatták, a jogállamiságot fölszámolták” – írták.

Hangsúlyozták, hogy

az önkénnyel szemben minden állampolgárnak jogában áll fellépni,

a Fidesz ezért nemcsak a kormány, de az új politikai rendszer ellenfele is lesz. A hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül minden békés eszközt igénybe vesz – írták.

Kiemelték: a mai naptól az a küldetésük, hogy helyreállítsák a demokratikus jogállamot.

„Az önkényuralmi rendszer áldozatait megsegítjük. A Tisza-kormány által elkövetett jogsértéseket nyilvántartjuk. A demokratikus jogállam visszaállítása után az áldozatoknak és a károsultaknak megadjuk az őket megillető jóvátételt” – áll a nyilatkozatban.

Hozzátették: a biztos, nyugodt polgári élet helyreállítása érdekében támogatnak mindenkit, aki az önkényuralommal szemben, a szabadság mellett felemeli a hangját, másokkal összefogva fellép, és kiáll a demokratikus jogállam helyreállításáért.

„Senki sem veheti el a magyarok szabad, biztonságos, nyugodt élethez és boldoguláshoz való jogát” – fogalmaztak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    „Minden illegitim a 17. alaptörvény-módosítás után” – Ellenállási nyilatkozatot adott ki a Fidesz

fidesz

alaptörvény

ellenállás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Trump-módszert használja az új brit kormányfő, a sajtó rögtön nekiesett

A Trump-módszert használja az új brit kormányfő, a sajtó rögtön nekiesett
Nagy-Britanniának hétfőtől új miniszterelnöke van. Andy Burnham első beszédében új új gazdasági és politikai irányvonalat ígért, miközben a brit sajtó máris arról vitázik, miből lesz pénz a tervekre. Elemzők szerint egy dolog biztos: ha nem sikerül enyhítenie a megélhetési válságot, gyorsan elpártolhatnak tőle a választók.
„Minden illegitim a 17. alaptörvény-módosítás után” – Ellenállási nyilatkozatot adott ki a Fidesz

„Minden illegitim a 17. alaptörvény-módosítás után” – Ellenállási nyilatkozatot adott ki a Fidesz

Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz országos elnöksége és parlamenti képviselőcsoportja, amelyben illegitimnek nevezték az új politikai rendszert, amelyet megfogalmazásuk szerint a kormány az alaptörvény durva sérelmével hozott létre, és amelynek célja a hatalom kizárólagos birtoklása.
 

Bóka János az új Fidesz-frakcióvezető

Reagált az ügyészség: az NKA-ügy miatt jártak a Fidesz-szerverközpontban

Havasi Bertalan: lefoglalási céllal megjelent az ügyészség a Fidesz szervereit biztosító központban – Magyar Péter is reagált

Lázár János: „életveszélyes”, ami most történik

Orbán Viktor sajtótájékoztatóra készül

VIDEÓ
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.22. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: folytatódik az új államfő keresése, a Fidesz közben megválasztotta frakcióvezetőjét

Tisza-kormány: folytatódik az új államfő keresése, a Fidesz közben megválasztotta frakcióvezetőjét

Az elmúlt napok belpolitikai fejleményeit az új köztársasági elnök személye körül kialakult helyzet határozta meg, és várhatóan erről fognak még szólni a következő napok, hetek is. Kedd délelőtt Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával indult a parlament rendkívüli ülése és beszédet mondott Forsthoffer Ágnes is, aki átmenetileg ellátja az államfői jogköröket az Országgyűlés elnökeként. Közben az ügyészség lefoglalta a Fidesz szervereit az NKA-botrány keretében, és az építési minisztériumban újabb ügy bukott ki.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos, ami kiderült a boltokban kapható szúnyogriasztókról: erre minden vásárlónak figyelnie kell

Súlyos, ami kiderült a boltokban kapható szúnyogriasztókról: erre minden vásárlónak figyelnie kell

A szúnyogszezonban évről évre megjelennek a piacon olyan szúnyogriasztóként kínált termékek, amelyek nem rendelkeznek a szükséges hatósági engedéllyel, hatásosságuk és biztonságosságuk pedig nem igazolt.

BBC
Business Sport Travel Science
Lebanese army says troops deploying in 'pilot zone' after Israeli withdrawal

Lebanese army says troops deploying in 'pilot zone' after Israeli withdrawal

A US-brokered agreement should see Israeli troops pulling out of a small part of Lebanon occupied during their conflict with Hezbollah.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 21. 20:03
Így olajozza meg a kormány az örökbefogadás rendszerét – is
2026. július 21. 19:14
Fontos vasúti csomóponton kezdtek felújításba Budapesten, az év végéig tart a munka
×
×