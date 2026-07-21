„Minden illegitim a 17. alaptörvény-módosítás után” – Ellenállási nyilatkozatot adott ki a Fidesz

Keddi közleményükben azt írták, a Fidesz az új önkényuralmi rendszert elutasítja, az elmozdított tisztségviselők helyére állított személyek megválasztásában nem vesznek részt, a demokratikus jogállam helyreállítása után döntéseiket felülvizsgálják.

A 2026-os választások után a Tisza Párt megváltoztatta Magyarország alkotmányos rendszerét, az alaptörvény 17. módosítása után Magyarország többé nem demokratikus jogállam, újra az önkényuralom korszaka köszöntött Magyarországra – fogalmaztak.

„A választójog korlátozásával megszűnt a politikai verseny, és ezzel véget ért a demokrácia. A köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróság elnökét eltávolították, ezzel megszüntették a hatalmi ágak elválasztását, a fékeket és ellensúlyokat kiiktatták, a jogállamiságot fölszámolták” – írták.

Hangsúlyozták, hogy

az önkénnyel szemben minden állampolgárnak jogában áll fellépni,

a Fidesz ezért nemcsak a kormány, de az új politikai rendszer ellenfele is lesz. A hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül minden békés eszközt igénybe vesz – írták.

Kiemelték: a mai naptól az a küldetésük, hogy helyreállítsák a demokratikus jogállamot.

„Az önkényuralmi rendszer áldozatait megsegítjük. A Tisza-kormány által elkövetett jogsértéseket nyilvántartjuk. A demokratikus jogállam visszaállítása után az áldozatoknak és a károsultaknak megadjuk az őket megillető jóvátételt” – áll a nyilatkozatban.

Hozzátették: a biztos, nyugodt polgári élet helyreállítása érdekében támogatnak mindenkit, aki az önkényuralommal szemben, a szabadság mellett felemeli a hangját, másokkal összefogva fellép, és kiáll a demokratikus jogállam helyreállításáért.

„Senki sem veheti el a magyarok szabad, biztonságos, nyugodt élethez és boldoguláshoz való jogát” – fogalmaztak.